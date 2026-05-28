Puglia, giovani in campagna dopo la laurea: «Abbiamo scelto la terra»

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Hanno studiato lettere, ingegneria, economia. Poi hanno scelto la campagna. Più di tre giovani imprenditori agricoli su quattro con laurea o diploma universitario hanno seguito percorsi di studio lontani dall’agricoltura, per approdare poi alla terra come scelta professionale consapevole. È quanto emerge da un’analisi di Coldiretti su dati Istat, diffusa in occasione dell’apertura delle iscrizioni all’Oscar Green 2026, il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa dedicato ad aziende e start up capaci di creare sviluppo e occupazione.

In Puglia sono quasi 30mila le imprese agricole guidate da donne e da giovani under 35 che, nonostante un contesto internazionale segnato da conflitti e incertezze, continuano a investire il proprio futuro in campagna puntando su innovazione, sostenibilità, competitività ed efficienza. Dai giovani che hanno raccolto il testimone delle aziende di famiglia agli agricoltori di prima generazione, le nuove leve del settore rappresentano oggi una spinta decisiva per la crescita dell’agroalimentare pugliese e italiano.

I numeri confermano la tendenza. Secondo il centro studi Divulga, i giovani agricoltori italiani valgono il doppio della media europea: la produttività degli under 35 raggiunge i 4.800 euro per ettaro, contro i 2.500 euro dei colleghi europei.

L’edizione 2026 dell’Oscar Green, dedicata al tema “Giovani Oggi”, prevede quattro categorie di concorso: Campagna Amica, Impresa Digitale e Sostenibile, Coltiviamo Insieme e +Impresa, più due premi speciali nazionali. “Campagna Amica” premia i progetti che valorizzano i prodotti agroalimentari italiani attraverso la filiera corta, i mercati contadini, il turismo rurale e le attività ricettive in azienda agricola. “Impresa Digitale e Sostenibile” è rivolta alle realtà che investono in innovazione tecnologica e sostenibilità, con attenzione all’economia circolare, al recupero degli scarti, alla produzione di energia e al risparmio delle risorse naturali. “Coltiviamo Insieme” valorizza le esperienze che uniscono agricoltura, inclusione sociale e territorio, coinvolgendo enti pubblici, scuole, università e aziende impegnate in servizi socio-sanitari, educativi e di inserimento lavorativo rivolti a persone svantaggiate o con disabilità. “+Impresa” premia invece le aziende agricole che affrontano con successo un mercato sempre più competitivo e internazionale grazie a una forte visione imprenditoriale.

Tra i premi speciali spicca “Agri-Influencer”, dedicato alle imprese che raccontano il mondo agricolo attraverso social network, eventi e nuovi strumenti di comunicazione. “Scuole di oggi, agricoltori del domani” è invece riservato agli istituti tecnici e professionali agrari che si distinguono per progetti legati alla biodiversità, all’innovazione agroalimentare e alla valorizzazione del patrimonio italiano. Tra le novità dell’edizione 2026 figurano anche il “Premio del Pubblico” e il “Premio della Stampa”, assegnati ai progetti finalisti più apprezzati.

«I giovani agricoltori pugliesi stanno dimostrando di avere visione, competenze e capacità di innovare, scegliendo la terra anche dopo percorsi di studio lontani dall’agricoltura tradizionale. Oscar Green rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare idee, progetti e modelli imprenditoriali capaci di creare sviluppo, occupazione e futuro nelle nostre campagne», ha dichiarato Donato Mercadante, leader dei giovani di Coldiretti Puglia.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 29 giugno 2026 sul sito di Coldiretti Giovani Impresa oppure presso le Federazioni Provinciali Coldiretti della Puglia.