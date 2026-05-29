Cassonetti stracolmi di rifiuti, accade a Bari, in particolare in via De Rossi, non molto lontano dal Comune. A denunciarlo sono alcuni cittadini che raccontano di una situazione che ormai si protrae da giorni. “E perché dovremmo pagare la tassa rifiuti se la situazione è questa da esattamente un mese? In pieno Murat, che schifo”, conclude. Segnalazioni analoghe sono state effettuate anche da altre zone della città, in molti lamentano infatti sporcizia e degrado, con rifiuti pieni per molto tempo anche in altre zone della città.
Bari, cassonetti stracolmi in zona Murat: “Paghiamo la tassa rifiuti, ma per cosa? Qui è così da un mese”
La denuncia
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