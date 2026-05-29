VENERDì, 29 MAGGIO 2026
Cabtutela.it
89,688 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
89,688 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, cassonetti stracolmi in zona Murat: “Paghiamo la tassa rifiuti, ma per cosa? Qui è così da un mese”

La denuncia

Pubblicato da: redazione | Ven, 29 Maggio 2026 - 20:05
WhatsApp Image 2026-05-29 at 20.00.07
  • 42 sec
Annunci

fal


Cassonetti stracolmi di rifiuti, accade a Bari, in particolare in via De Rossi, non molto lontano dal Comune. A denunciarlo sono alcuni cittadini che raccontano di una situazione che ormai si protrae da giorni. “E perché dovremmo pagare la tassa rifiuti se la situazione è questa da esattamente un mese? In pieno Murat, che schifo”, conclude. Segnalazioni analoghe sono state effettuate anche da altre zone della città, in molti lamentano infatti sporcizia e degrado, con rifiuti pieni per molto tempo anche in altre zone della città.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cultura

Diritti e linguaggi contemporanei, a Bari...

Si svolgerà da sabato 30 maggio al 12 giugno “Visioni Intersezionali”,...
- 29 Maggio 2026
Attualità

Nicola Calabrese confermato alla guida di...

Si è svolta ieri sera la seduta del nuovo Consiglio Direttivo...
- 29 Maggio 2026
Segnalato da voi

Bari, cassonetti stracolmi in zona Murat:...

Cassonetti stracolmi di rifiuti, accade a Bari, in particolare in via...
- 29 Maggio 2026
Cultura

Fantasticherie a Conversano: un week-end di...

A Conversano una serata da vivere con tutta la famiglia domenica 31 maggio. Dalle...
- 29 Maggio 2026