Fantasticherie a Conversano: un week-end di mascotte, musica e spettacoli

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A Conversano una serata da vivere con tutta la famiglia domenica 31 maggio. Dalle 19.30 partono gli eventi di Fantasticherie, l’originale format di Wonderland eventi che ha riscontrato grande successo in tutta la Puglia.

In occasione della festa patronale della Madonna della Fonte, la villa comunale Giuseppe Garibaldi del borgo in provincia di Bari si veste a festa, ospitando un villaggio delle fiabe dove i più piccoli saranno accompagnati dalle dieci mascotte raffiguranti i personaggi di cartoni, film d’animazione e del mondo degli eroi – tra cui Pinocchio, Winnie the Pooh, Woody di Toy Story e Capitan America – ognuno con uno spazio a lui dedicato in cui accogliere il pubblico. Fantasticherie è però anche spettacolo: nel parco comunale si alterneranno esibizioni di trampolieri, bolle di sapone, teatro di burattini e altre arti circensi, accompagnati dalla musica degli artisti che si esibiranno in piazza.

Fantasticherie conclude il week-end di appuntamenti che include la Notte dei giganti sabato 30 maggio: a partire dalle ore 19.30 le strade del borgo di Conversano si animano di meraviglia con le evoluzioni di dieci trampolieri che accoglieranno grandi e piccini.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e realizzate in collaborazione con il Comitato feste patronali Madonna della Fonte di Conversano, della Basilica Cattedrale S. Maria Assunta di Conversano e della Diocesi Conversano-Monopoli, con il patrocinio del Comune di Conversano.