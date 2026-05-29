Bari, ospedale Covid in Fiera: la Regione avvia iter per restituire i padiglioni

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I padiglioni della Fiera del Levante utilizzati durante l’emergenza pandemica come ospedale Covid saranno restituiti alla Nuova Fiera del Levante entro il 30 novembre 2026. È quanto stabilito dalla Giunta regionale pugliese, che ha approvato la delibera per il ripristino e la riconsegna dei padiglioni 9, 11, 13 e 18 del quartiere fieristico di Bari. La decisione arriva al termine di un’approfondita istruttoria tecnica che ha valutato le possibili destinazioni future degli immobili. Due gli scenari presi in esame, il ritorno alla configurazione originaria e la restituzione alla Fiera, oppure la trasformazione permanente degli spazi a uso sanitario o amministrativo.

Secondo quanto emerso dalla relazione tecnica, il mantenimento dei padiglioni come struttura sanitaria stabile non sarebbe sostenibile né dal punto di vista urbanistico né sotto il profilo economico. Le verifiche hanno infatti evidenziato l’incompatibilità della destinazione sanitaria con le norme urbanistiche vigenti, che non consentono tale utilizzo nelle aree fieristiche. Anche sul piano economico la soluzione è stata giudicata non percorribile. La trasformazione definitiva degli edifici avrebbe richiesto investimenti superiori a 17 milioni di euro, ai quali si sarebbero aggiunti i costi di locazione, gestione, manutenzione e adeguamento normativo degli immobili.

La Regione ha quindi scelto di procedere con il ripristino dei padiglioni nella loro configurazione originaria. L’intervento prevede la rimozione delle strutture e dei moduli installati durante l’emergenza sanitaria, oltre alla sistemazione degli spazi per consentirne nuovamente l’utilizzo fieristico. Il costo stimato dell’operazione ammonta a circa 1,65 milioni di euro, al netto dell’Iva. La delibera approva inoltre il mantenimento, previo accordo con la Fiera del Levante, di alcune delle principali infrastrutture impiantistiche e dei sistemi di climatizzazione realizzati durante la fase emergenziale, che potranno continuare a rappresentare un valore aggiunto per il complesso fieristico.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, la Giunta regionale ha disposto la proroga dei termini di utilizzo dei padiglioni fino al 30 novembre 2026, data fissata per la restituzione ufficiale degli immobili alla Nuova Fiera del Levante. Si chiude così una pagina significativa della storia recente della città. Realizzato durante la pandemia per fronteggiare l’emergenza sanitaria, l’ospedale Covid della Fiera del Levante aveva rappresentato uno dei simboli della risposta pugliese al Coronavirus. Ora i padiglioni si preparano a tornare alla loro funzione originaria all’interno del quartiere fieristico barese.

Foto repertorio