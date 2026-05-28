La Puglia conquista il web: sui social è la seconda regione d’Italia

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Seconda in Italia. Non è un traguardo da poco, soprattutto se si considera che appena tre anni fa la Regione Puglia occupava l’ottavo posto nella stessa classifica. Il report annuale dell’agenzia DeRev sulla comunicazione delle regioni italiane sui social media certifica un salto netto: sei posizioni guadagnate, trascinate soprattutto dalla capacità di coinvolgere la propria community online.

L’analisi monitora quattro piattaforme — Facebook, Instagram, Twitter e TikTok — e restituisce un quadro in cui la Puglia si distingue in particolare sull’engagement, cioè sulla capacità dei contenuti pubblicati di generare interazioni reali da parte degli utenti. In questa classifica la regione è terza in Italia, con un tasso medio dello 0,603%. Su Facebook arriva seconda con l’1,03%, mentre su Instagram conquista il primo posto tra tutte le regioni italiane, con un engagement dell’1,35%.

Sul fronte dei follower, la Puglia è sesta in Italia con 328.397 utenti complessivi distribuiti tra Facebook (184.902), Instagram (35.924) e Twitter (107.502). Il profilo TikTok è ancora in fase di attivazione, con 67 follower.

Dietro questi numeri c’è una strategia precisa, costruita negli ultimi due anni attorno all’idea di “accorciare le distanze e connettere le persone”: uno spazio di dialogo tra istituzioni, cittadini, enti, imprese e organizzazioni, pensato per raccontare le politiche regionali, promuovere i fondi europei e favorire la partecipazione. Una strategia che, stando ai risultati, sembra aver trovato la sua direzione — e che, secondo la Regione, verrà ulteriormente potenziata per restare al passo con l’evoluzione delle piattaforme e con le aspettative di un pubblico sempre più esigente.