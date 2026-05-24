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Bitonto apre i suoi segreti: 53 luoghi da scoprire gratis tra corti, palazzi e chiese

Oggi pomeriggio l'ultima chance per visitare "Cortili Aperti"

Pubblicato da: redazione | Gio, 21 Maggio 2026 - 15:53
BITONTO CORTILI APERTI 3
  • 2 min

Cinquantatré siti aperti, quattro percorsi tematici e tre nuove chiese da scoprire. “Bitonto Cortili Aperti” torna per la dodicesima edizione con una formula ormai collaudata ma sempre capace di sorprendere: cortili di antiche dimore, palazzi normalmente inaccessibili e chiese storiche spalancano le porte al pubblico, gratuitamente, nel cuore del centro antico.
La manifestazione, organizzata dall’A.D.S.I. Puglia (Associazione Dimore Storiche Italiane) in collaborazione con il Comune di Bitonto, è dedicata quest’anno al Barocco. Ieri sera si è tenuta la prima delle due giornate, con gli ingressi dalle 18 alle 21. Oggi, domenica 24, è ancora possibile visitare i siti in due fasce orarie: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21. Il punto di accoglienza è davanti al Torrione Angioino, l’ingresso è libero.
Le novità di questa edizione sono tre nuovi siti: la chiesa di San Francesco da Paola, la chiesa del Crocifisso e il Convento dei Cappuccini, che si aggiungono al percorso già ricco delle edizioni precedenti. I visitatori possono scegliere tra quattro itinerari tematici — medievale, rinascimentale, barocco e ottocentesco — per attraversare secoli di storia e architettura.
«Siamo alla XII edizione di Bitonto Cortili Aperti e il lavoro di preparazione cresce ogni anno di più», dice Lucia Achille, organizzatrice e coordinatrice della manifestazione. «In programma ci sono numerosi eventi a tema, eventi musicali, lavori di approfondimento, con il coinvolgimento di tanti ragazzi. Tutto questo permette alla città di brillare di luce e bellezza. La luce della pietra bianca dei palazzi e delle chiese che svettano verso l’alto con la loro sapiente architettura, e la bellezza dei nostri ragazzi che si riversano per le strade del centro antico e per un giorno diventano guide per i turisti che popoleranno Bitonto. L’invito a visitare la nostra città è rivolto a tutti: vi aspettiamo per condividere tutto quello che la città offre in queste due meravigliose giornate».﻿

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