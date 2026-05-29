Nicola Calabrese confermato alla guida di Fimmg Bari. Eletto il nuovo esecutivo provinciale

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Si è svolta ieri sera la seduta del nuovo Consiglio Direttivo di Fimmg Bari che ha eletto Nicola Calabrese Segretario provinciale della Federazione italiana medici di medicina generale di Bari.

Ad affiancare Calabrese nel lavoro sindacale saranno Antonio Velluto (Vice segretario vicario), Giovanni Riganti, Antonio M. Denora, Trifone Lombardo, Donato Rossi, Maria Zamparella, Michele Abbinante, Claudia Aiello, Michele Ancona, Ignazio Grattagliano, Ombretta Silecchia, Filomena Sportelli.

Nel corso della seduta, il nuovo Direttivo ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento ai componenti uscenti che hanno concluso il proprio percorso professionale andando in pensione, per il contributo offerto negli anni alla tutela della medicina generale e dei medici del territorio.

“Ringrazio gli iscritti e il nuovo Consiglio Direttivo per la fiducia rinnovata. – ha dichiarato Nicola Calabrese – Ci attendono mesi decisivi per il futuro della medicina generale pugliese e per la difesa di un modello organizzativo che in questi anni ha garantito prossimità assistenziale e presa in carico dei cittadini”.

“Restano aperte – prosegue Calabrese – questioni fondamentali come la piena applicazione dell’Accordo Integrativo Regionale, rispetto al quale continuiamo a registrare ritardi e criticità che rischiano di compromettere il lavoro dei medici di famiglia e l’organizzazione della medicina territoriale. È necessario che la Regione Puglia dia finalmente risposte concrete e coerenti rispetto agli impegni assunti”.

“Grande attenzione continuerà inoltre ad essere rivolta al sistema dell’emergenza territoriale 118, che vive una fase di forte difficoltà organizzativa e di carenza di personale. I medici del 118 attendono da tempo il completamento del percorso di valorizzazione professionale e contrattuale già condiviso con la parte pubblica”.

“Fimmg Bari – conclude Calabrese – continuerà ad essere protagonista nel confronto regionale e nazionale sui temi della sanità territoriale, delle Case di Comunità e del ruolo centrale del medico di medicina generale. Per questo il nuovo Consiglio Direttivo sarà presente alla manifestazione nazionale del prossimo 13 giugno a Roma, per ribadire con forza la necessità di investire davvero nella medicina del territorio e nella tutela del diritto alla salute dei cittadini”.

(in foto da sinistra Calabrese con Filippo Anelli)