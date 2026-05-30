SABATO, 30 MAGGIO 2026
Cabtutela.it
89,705 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
89,705 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari capitale del mattone: un acquisto su tre è per investimento. Battuta anche Milano

Comprare casa a Bari per affittarla? La tendenza tiene, ma gli investitori diventano più prudenti

Pubblicato da: redazione | Mar, 26 Maggio 2026 - 07:50
Bari panoramica foto Comune
  • 2 min
Annunci

fal


Il mattone barese si conferma un porto sicuro per chi vuole far fruttare i propri risparmi. Secondo l’ultima analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, nel 2025 Bari si piazza sul podio delle grandi città italiane per acquisti a scopo investimento, con una quota del 31% sul totale delle compravendite. Un dato che stacca nettamente la media nazionale (ferma al 17,9%) e supera persino piazze storiche come Milano (28,8%) e Bologna (30,1%).

Nonostante il primato locale (Bari è terza in Italia dietro Napoli e Palermo), il mercato mostra i primi segni di raffreddamento. Dopo il picco toccato nel 2023, la quota di investitori è in leggero calo: un ridimensionamento che riporta il settore sui livelli pre-Covid, segnalando una maggiore prudenza dovuta probabilmente all’incertezza economica e all’andamento dei tassi di interesse.

Chi investe oggi a Bari? L’identikit tracciato da Tecnocasa parla chiaro: la fascia d’età più attiva è quella tra i 45 e i 54 anni (quasi il 30% del totale), seguita dai trentenni. Per quanto riguarda la tipologia di immobile, il re del mercato resta il bilocale (scelto dal 32,3% degli investitori), seguito dal trilocale. Soluzioni ideali per essere messe a reddito, magari nel fiorente mercato degli affitti brevi o per studenti e lavoratori fuori sede.

È interessante notare come città come Roma e Firenze si fermino a quote molto più basse (intorno al 22-23%). La performance di Bari dimostra che la città, nonostante le criticità legate al caro affitti , continua a essere percepita come una piazza dinamica, dove l’acquisto di una casa è ancora considerato un’operazione redditizia e meno rischiosa rispetto ad altre forme di investimento finanziario.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Musica

La vera sorpresa post Sanremo? Samurai...

A volte Sanremo non serve a vincere il Festival. Serve a...
- 30 Maggio 2026
Cronaca

Bari, infermiere aggredito in viale Unità...

La ASL Bari condanna fermamente la vile aggressione ai danni di...
- 30 Maggio 2026
Politica

Conversano, Lovascio proclamato per la quarta...

Nel tardo pomeriggio di ieri, presso l’aula consiliare del Comune di...
- 30 Maggio 2026
Attualità

Da luglio parte il Frecciarossa diretto...

In vendita i biglietti per il primo Frecciarossa diretto Lecce–Bari–Napoli, il nuovo servizio...
- 30 Maggio 2026