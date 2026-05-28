Sul podio più alto: quattro studenti baresi campioni italiani di problem solving 2025-2026

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Bari si conferma capitale dell’eccellenza scolastica e dell’innovazione didattica. La squadra “Margherita Hack” dell’IISS “Amedeo d’Aosta” di Bari ha conquistato il primo posto assoluto alla finale nazionale dei campionati di Problem Solving 2026, svoltasi il 23 maggio a Pescara presso il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”.

Il titolo di campioni d’Italia va a quattro studenti baresi che hanno sbaragliato la concorrenza: Lara Basile, Giorgio Foglianese, Giovanni Minervino e Cesare Soria. Il prestigioso risultato è il coronamento di un intenso percorso formativo di 30 ore, sviluppato all’interno del Progetto Orientamento del Piano Nazionale Scuola e Competenze 2021-2027. I ragazzi sono stati preparati sul pensiero computazionale e algoritmico attraverso simulazioni e allenamenti mirati, guidati dall’esperta professoressa Anna Mustich e dalla tutor professoressa Viviana Maiellaro. La manifestazione, promossa direttamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha visto sfidarsi nelle fasi finali oltre 400 studenti provenienti da ogni parte d’Italia.