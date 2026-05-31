A Bitonto i bambini vanno a scuola nella natura tra fiori, profumi e sapori della Lama Balice

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Sono più di 500 i bambini coinvolti quest’anno nel progetto “Impariamo a mangiare sano”, giunto alla sua terza edizione. Un’iniziativa promossa dal Comune di Bitonto e dalla Regione Puglia che porta le classi seconde delle scuole primarie della città a scoprire la Lama Balice: la sua morfologia, la biodiversità, e i prodotti che offre a seconda delle stagioni.

I laboratori sono partiti nei giorni scorsi e si concluderanno ai primi di giugno. Per ogni turno è prevista anche una festa finale con le scuole partecipanti: il I° Circolo Didattico Statale N. Fornelli, l’Istituto Comprensivo “Caiati – Don Tonino Bello”, l’Istituto Comprensivo “Modugno – Rutigliano – Rogadeo”, l’Istituto Comprensivo “Sylos – Don Milani”, l’Istituto Comprensivo Statale “Vito Felice Cassano – Anna De Renzio” e l’Istituto Sacro Cuore Bitonto.

A tracciare un bilancio positivo è l’assessore all’Istruzione del Comune di Bitonto, Francesco Brandi: «Questa annualità ha avuto grande successo. I bambini si scatenano ammirando la Lama in rigoglio, con i suoi fiori, i profumi, i colori, i canti degli uccelli. “Impariamo a mangiare sano” è un progetto molto bello, non solo perché consentiamo ai ragazzi di vivere una giornata all’aria aperta, con benefici per la socialità, l’umore e la salute in generale. Ma anche perché uniamo a tutto questo l’educazione alla sana alimentazione, al consumo dei prodotti del territorio, al rispetto per l’ambiente, sin dalla più tenera età».

Un bilancio che, secondo Brandi, dà già uno sguardo al futuro: il successo di quest’anno fornisce anche «la giusta carica per ricominciare tra qualche mese a progettare la quarta edizione».