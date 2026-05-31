Cucina, ricche di vitamine e alleate della salute: in tavola le ciliegie

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Dolci, succose e simbolo dell’inizio dell’estate. Oggi portiamo in tavola le ciliegie, uno dei frutti più amati della bella stagione. Con il loro colore rosso intenso e il sapore irresistibile, le ciliegie non rappresentano soltanto una golosa pausa fresca e naturale, ma anche una preziosa fonte di nutrienti utili per il benessere dell’organismo. E se siamo abituati a gustarle da sole o nei dessert, possono diventare protagoniste anche di originali preparazioni salate. Ma andiamo per gradi.

Dal punto di vista nutrizionale le ciliegie sono ricche di acqua e povere di calorie, caratteristiche che le rendono perfette per chi desidera mantenere un’alimentazione equilibrata senza rinunciare al gusto. Contengono vitamina C, importante per il sistema immunitario e per la produzione di collagene, ma anche vitamina A e vitamine del gruppo B, utili per il corretto funzionamento dell’organismo.

Le ciliegie sono particolarmente apprezzate per l’elevato contenuto di antiossidanti, tra cui antociani e flavonoidi, responsabili del loro caratteristico colore rosso. Queste sostanze aiutano a contrastare lo stress ossidativo e l’invecchiamento cellulare, contribuendo alla protezione di cuore e vasi sanguigni. Inoltre, grazie alla presenza di potassio, favoriscono il corretto equilibrio idrico e il benessere muscolare.

Non meno interessante è il loro effetto depurativo e drenante, dovuto all’elevata quantità di acqua e sali minerali. Alcuni studi attribuiscono alle ciliegie anche proprietà antinfiammatorie naturali e un possibile contributo al miglioramento della qualità del sonno grazie alla presenza di melatonina. In cucina, poi, il loro gusto dolce si abbina perfettamente a ingredienti sapidi, creando contrasti sorprendenti. Ecco due ricette semplici e gustose per portarle in tavola in maniera diversa dal solito.

Insalata di ciliegie, rucola e scaglie di grana

Per preparare questa ricetta lavate e snocciolate circa 200 grammi di ciliegie, quindi tagliatele a metà. In una ciotola disponete un mazzetto di rucola fresca, aggiungete le ciliegie, delle scaglie di grana e una manciata di noci spezzettate. Condite con olio extravergine d’oliva, un pizzico di sale e qualche goccia di aceto balsamico. Mescolate delicatamente e servite subito.

Risotto alle ciliegie e pecorino

Per questo primo piatto iniziate facendo soffriggere mezza cipolla tritata finemente con un filo di olio extravergine d’oliva. Aggiungete 320 grammi di riso e lasciatelo tostare per qualche minuto. Sfumate con mezzo bicchiere di vino bianco e iniziate la cottura aggiungendo il brodo vegetale caldo poco alla volta. A metà cottura unite circa 150 grammi di ciliegie snocciolate e tagliate a pezzetti. Continuate a mescolare fino a quando il riso sarà pronto. Spegnete il fuoco e mantecate con pecorino grattugiato e una noce di burro.