Bitonto, un gesto che può salvare la vita: donato un defibrillatore all’associazione La Macina

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Un defibrillatore donato, una festa per celebrarlo. Giovedì 28 maggio, nella sede dell’associazione La Macina APS in via Pasculli 11 a Bitonto, si è tenuta “La vita è un in-canto”, un pomeriggio pensato per accogliere il dono che Minerva Event Manager ha deciso di fare all’associazione cittadina.

L’iniziativa ha puntato a tenere alta l’attenzione sull’importanza della prevenzione e sulla diffusione degli strumenti salvavita nei luoghi di aggregazione, con uno sguardo al senso di comunità che può nascere dalla collaborazione tra realtà diverse ma con obiettivi comuni.

Ad aprire l’incontro sono stati i saluti della presidente de La Macina APS, Graziana Romita, e della direttrice di Minerva Event Manager, Veronica De Pace. Ha portato il suo contributo anche il sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci, insieme a don Marino Cutrone, parroco delle parrocchie Cattedrale e San Giovanni Evangelista, e al formatore nazionale BLSD REHeart Dario Pizzutillo.

La serata ha avuto anche una componente musicale: il Coro di Voci Bianche Bitonto Opera Festival ha accompagnato l’evento con un momento pensato per celebrare il valore della vita, dell’accoglienza e della condivisione.

Un gesto solo apparentemente semplice, quello di donare un defibrillatore, che La Macina APS e Minerva Event Manager hanno trasformato in un messaggio più ampio: ricordare che anche una singola azione può fare la differenza per la salute di una comunità.