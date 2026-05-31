Due incidenti sulla tangenziale di Bari e sul vialone per l’aeroporto

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Due incidenti a Bari. Sulla tangenziale, all’altezza di Torre a Mare, per cause in corso di accertamento un motociclista è finito a terra. Sul posto polizia locale, lunghe code in direzione nord. Secondo incidente sulla strada per l’aeroporto. Per cause in corso di accertamento tre auto sono finite fuori strada, una è finita nelle aiuole adiacenti, le altre hanno invaso lo spartitraffico. Sul posto la polizia locale. In corso le verifiche sulla velocità dei tre veicoli.