Meta punta sugli abbonamenti: il futuro dei social sarà a pagamento?

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Per anni il patto è stato semplice: social gratis in cambio di pubblicità e dati. Ora però Meta sta cambiando le regole del gioco.

Il gruppo guidato da Mark Zuckerberg ha annunciato il lancio globale di nuovi abbonamenti per Instagram, Facebook e WhatsApp: si chiamano Instagram Plus, Facebook Plus e WhatsApp Plus, e rappresentano molto più di una semplice funzione premium.

Il concetto è lo stesso che usa Spotify: una versione gratuita resta disponibile, ma alcune funzioni diventano esclusive per chi paga.

Meta ha scelto di applicare questa logica alle sue 3 principali piattaforme:

Instagram Plus costerà circa 3,99 dollari al mese

Facebook Plus costerà come Instagram Plus

WhatsApp Plus partirà da circa 2,99 dollari al mese

Ma cosa offriranno gli abbonamenti?

Instagram sarà probabilmente la piattaforma più trasformata. Secondo le informazioni diffuse da Meta, gli utenti Plus potranno: vedere quante persone riguardano una Story più volte, creare liste avanzate per le Stories, pubblicare contenuti senza mostrarli nel feed dei follower, estendere la durata delle Stories oltre le 24 ore e usare personalizzazioni estetiche e funzioni “boost” per aumentare visibilità e interazioni.

Facebook Plus punterà soprattutto su personalizzazione e strumenti social avanzati, mentre WhatsApp Plus introdurrà temi grafici, sticker esclusivi, più chat fissate in alto e opzioni premium per la messaggistica.

Negli ultimi anni Meta si è trovata davanti a un problema che riguarda tutta l’industria digitale: il modello basato solo sulla pubblicità non basta più. Le restrizioni sulla privacy introdotte da Apple e dall’Unione Europea hanno reso più difficile tracciare gli utenti e personalizzare gli annunci, riducendo l’efficacia dell’advertising tradizionale. Allo stesso tempo, mantenere piattaforme usate da miliardi di persone richiede investimenti enormi, soprattutto nello sviluppo dell’intelligenza artificiale. Gli abbonamenti nascono quindi come una nuova fonte di ricavi più stabile e prevedibile.

Meta vuole trasformare i suoi social da semplici piattaforme gratuite a servizi digitali “premium”, dove le funzioni più avanzate diventano un valore da pagare. Ma la vera domanda non è se le persone pagheranno. Alcuni creator e utenti avanzati lo faranno quasi certamente.

La domanda è un’altra: quanto del futuro dei social sarà ancora uguale per tutti?