Ponte del 2 giugno: la Puglia tra le mete più ‘desiderate’ d’Italia

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Per il ponte del 2 giugno gli italiani sembrano privilegiare vacanze brevi e facilmente raggiungibili, tra mare, città d’arte e short break all’insegna del relax.

E’ quanto emerge dai dati diffusi da Booking.com relativi alle ricerche effettuate dagli utenti italiani per soggiorni compresi tra il 29 maggio e il 2 giugno.

L’Italia si conferma la destinazione più ricercata, con una crescita del 41% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tra le mete estere registrano incrementi significativi il Regno Unito (+54%), la Croazia (+50%), la Francia (+49%) e l’Egitto (+33%), a testimonianza di una domanda che alterna capitali europee e prime destinazioni balneari del Mediterraneo.

Sul fronte nazionale, l’Emilia-Romagna guida la classifica delle regioni italiane più ricercate con un aumento del 63%, seguita dalla Toscana (+62%), che guadagna una posizione rispetto al 2025. Bene anche la Campania (+32%), mentre continuano a crescere Veneto (+46%) e Liguria (+55%).

Tra le città italiane più cercate spiccano Roma (+29%) e soprattutto le località della Riviera romagnola, con Rimini in crescita del 75% e Riccione del 58%. Incrementi rilevanti anche per Lido di Jesolo (+57%), Ischia (+48%) e Venezia (+30%).

Nella top ten dei Paesi più cercati figurano, oltre all’Italia, Spagna, Francia, Grecia, Egitto, Regno Unito, Croazia, Stati Uniti, Portogallo e Albania. Tra le regioni italiane completano la classifica Sicilia, Lazio, Puglia, Sardegna e Lombardia.