Bari, aggredisce un infermiere e due finanzieri dopo l’incidente del figlio: condannato

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Alle prime ore del 30 maggio, i finanzieri del Comando Provinciale di Bari in servizio di 117 sono intervenuti in viale Italia, nei pressi del Giardino Raffaele De Bellis, sul luogo di un incidente avvenuto tra un’auto e una moto con a bordo due minorenni. Il conducente del ciclomotore, in particolare, veniva prontamente soccorso da un’ambulanza intervenuta sul posto. L’arrivo dei parenti delle persone coinvolte nell’incidente faceva surriscaldare gli animi e l’alterco culminava nell’aggressione da parte del padre del centauro ferito, D.C.G. un quarantaseienne di Bari, dapprima ai danni di un operatore sanitario, percosso in viso, e successivamente dei finanzieri che nell’intento di riportare la calma venivano spintonati e uno di essi colpito al volto dall’aggressore, dileguandosi poi dal luogo dell’incidente.

Messi in sicurezza gli operatori sanitari e le persone coinvolte nell’incidente, i finanzieri del Nucleo Operativo Metropolitano di Bari rintracciavano l’aggressore e, sentito il Pubblico Ministero di turno, procedevano al suo arresto obbligatorio in flagranza di reato presso il proprio domicilio per aver provocato lesioni all’operatore sanitario nell’adempimento dei doveri d’ufficio e per essersi reso responsabile di resistenza e lesioni ai danni dei due finanzieri. Poche ore dopo l’aggressore veniva accompagnato presso il Tribunale di Bari dove, il Giudice Monocratico, dapprima convalidava dell’arresto e, successivamente, nel giudizio direttissimo, su richiesta delle parti, definiva il processo con l’applicazione della pena a due anni di reclusione (sospesa) per i reati di resistenza e lesione agli Ufficiali di p.g. e all’operatore sanitario.

Si precisa, altresì, che, trattandosi di indagini preliminari, si deve presumere l’innocenza dell’indagato sino alla irrevocabilità della sentenza di condanna. Proprio per arginare il fenomeno delle aggressioni agli operatori sanitari e alle forze dell’ordine il legislatore è intervenuto, dal 2020 in poi, prevedendo l’inasprimento delle pene per i responsabili di tali aggressioni e la perseguibilità d’ufficio. I due finanzieri coinvolti venivano accompagnati presso il pronto soccorso dell’Ospedale Mater Dei di Bari dove venivano riscontrate contusioni giudicate guaribili in 3 giorni. L’intervento dei militari del Comando Provinciale Bari costituisce un’ulteriore testimonianza del costante presidio di legalità esercitato dalla Guardia di finanza e il concorso alla sicurezza interna del Paese, in stretta sinergia con la Procura della Repubblica di Bari, per la prevenzione e la repressione dei reati e la tutela dei cittadini. La diffusione del presente comunicato stampa è stata autorizzata dalla Procura della Repubblica di Bari in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 188/2021, ritenendo sussistente l’interesse pubblico all’informazione con riguardo alla sicurezza della collettività.