A Bari Festa della Repubblica tra mare e gite fuori porta: “Ricarichiamo energie dopo tanto lavoro”

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Complici le temperature estive, le giornate di sole e il ponte festivo, anche quest’anno molti baresi hanno scelto di trascorrere il 2 giugno all’aria aperta, tra mare, escursioni fuori porta, picnic in campagna e momenti di relax con amici e familiari. La Festa della Repubblica rappresenta una ricorrenza importante per il Paese, ma per molti cittadini è anche un’occasione per staccare dalla routine quotidiana e ritagliarsi qualche ora di tempo libero. Fin dalle prime ore della giornata, spiagge, aree verdi e località turistiche della provincia hanno registrato una maggiore affluenza, favorita dal clima ormai pienamente estivo.

“Se non avessimo avuto impegni di lavoro saremmo partiti anche prima – racconta una barese in vacanza con il marito e alcuni amici -. Abbiamo scelto di restare in Puglia e trascorrere qualche giorno in campeggio in Salento. È un modo per ricaricare le energie dopo mesi di lavoro e prima delle ferie estive”. Per molte famiglie il 2 giugno è diventato anche un’opportunità per trascorrere del tempo insieme. “Apprezzo questa giornata non solo per il suo significato storico, ma anche perché ci permette di dedicarci alla famiglia – spiega un padre -. Durante la settimana e spesso anche nei fine settimana il tempo vola tra impegni e faccende. Oggi invece saremo tutti insieme al mare”.

C’è chi ha preferito la campagna e i tradizionali picnic all’aperto. “Abbiamo organizzato una giornata fuori città con parenti e amici – racconta un altro cittadino – tra qualche settimana farà ancora più caldo e probabilmente si sceglierà il mare. Bisogna approfittare di questi momenti quando si può”. Accanto alla voglia di svago, però, resta vivo anche il richiamo al significato della ricorrenza. “Spero che non si perda il valore storico del 2 giugno – osserva un residente -. È giusto godersi il giorno libero, ma è importante ricordare anche ciò che rappresenta per il nostro Paese”.

Tra ombrelloni, tavolate all’aperto e gite fuori porta, il ponte del 2 giugno si conferma dunque uno dei momenti più attesi dell’anno dai baresi, che approfittano delle prime giornate estive per concedersi qualche ora di relax senza allontanarsi troppo da casa. Tantissime le persone che hanno approfittato del ponte per piccoli viaggi anche all’esterno. Oltre al relax e al tempo libero però la città ha celebrato la ricorrenza, tante le iniziative previste.

Non mancano gli appuntamenti istituzionali. Alle celebrazioni, organizzate dalla Prefettura di Bari, prenderà parte anche l’assessore alla Vivibilità urbana, Polizia locale e Protezione civile Carla Palone, in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

Il programma prenderà il via alle ore 10 al Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare con la cerimonia degli onori ai Caduti, la deposizione di una corona d’alloro e la firma dell’Albo d’onore dedicato ai 75mila militari italiani caduti all’estero durante le due guerre mondiali. Alle 11, in piazza Libertà, si terrà la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera, durante la quale saranno letti i messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa.

Le celebrazioni si concluderanno in serata con il concerto della Banda Interforze del Presidio Militare di Bari, in programma dalle ore 20 sempre in piazza Libertà. Per consentire il regolare svolgimento degli eventi, la Polizia Locale ha predisposto una serie di modifiche alla circolazione e alla sosta in diverse zone della città. I primi provvedimenti sono già scattati il 30 maggio sul piazzale Giannella, dove fino al 3 giugno è autorizzato il transito e la sosta dei mezzi impegnati nelle operazioni di allestimento e smontaggio delle strutture.

Martedì 2 giugno, dalle 5 alle 13, scatteranno i divieti di fermata sul lungomare Araldo di Crollalanza, nel tratto compreso tra largo Adua e piazza Diaz, su piazza Diaz e in alcune aree del lungomare Nazario Sauro. Dalle 5 alle 24 sarà inoltre vietata la sosta in piazza Libertà. Ulteriori divieti di fermata entreranno in vigore dalle 14 alle 24 su corso Vittorio Emanuele II, strada Palazzo dell’Intendenza, piazza Massari e piazzale Monsignor Mincuzzi.

Per quanto riguarda la viabilità, dalle 9 alle 13 sarà istituito il divieto di transito sul lungomare Araldo di Crollalanza, in piazza Diaz, sul lungomare Nazario Sauro e in parte di piazza Gramsci per consentire lo svolgimento della cerimonia dell’alzabandiera. In serata, dalle 18 alle 24, nuove limitazioni al traffico interesseranno corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari e via Cairoli per permettere lo svolgimento del concerto della Banda Interforze. L’amministrazione invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo eventuali spostamenti nelle aree interessate dai provvedimenti.

Foto repertorio