Bari, dai banchi di scuola al palco del “Piccinni”: il debutto della Festa della Musica del Municipio II

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È stata presentata giovedì mattina la prima edizione della “Festa della Musica del Municipio II”, nata dal protocollo d’intesa siglato tra il Municipio II e il Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari con l’obiettivo di valorizzare le scuole a indirizzo musicale del territorio e promuovere la musica come strumento di crescita, inclusione e partecipazione.

L’evento, in programma sabato 6 giugno presso l’Auditorium “Nino Rota” del Conservatorio, vedrà esibirsi orchestre, cori ed ensemble musicali delle scuole a indirizzo musicale del Municipio II.

All’incontro con la stampa hanno partecipato la vicesindaca Giovanna Iacovone, l’assessora alle Culture Paola Romano, la presidente del Municipio II Alessandra Lopez e il direttore del Conservatorio Valter Nicodemi, alla presenza del direttore del Municipio II Umberto Ravallese, di alcuni consiglieri municipali e dei rappresentanti delle scuole coinvolte, .

“La Festa della Musica del nostro Municipio è un’iniziativa inedita – ha dichiarato Alessandra Lopez nel suo intervento di apertura – che abbiamo l’orgoglio di presentare oggi. Si tratta della prima iniziativa pubblica che nasce dal protocollo d’intesa sottoscritto con il Conservatorio: un accordo triennale finalizzato a costruire relazioni durature, e non interventi estemporanei, attraverso un percorso condiviso con tutti gli attori del territorio e, naturalmente, con i ragazzi e le ragazze che studiano nelle nostre scuole e rappresentano la risorsa più preziosa della comunità.

Ringrazio il direttore del Conservatorio per aver accolto con entusiasmo la nostra proposta. Parliamo di una realtà d’eccellenza per l’alta formazione musicale, conosciuta a livello nazionale e internazionale, che oggi si apre concretamente ai nostri giovani talenti, offrendo competenze, spazi e collaborazione per la crescita condivisa dei quartieri del Municipio e, auspico presto, dell’intera città.

Vorremmo infatti che questa esperienza potesse essere estesa alle scuole di tutta Bari, anche per intercettare giovani talenti musicali che potrebbero scegliere gli studi musicali come percorso per il proprio futuro, anche professionale”.

“Sono molto contento di questa collaborazione – ha affermato Valter Nicodemi – e ringrazio la presidente Lopez e l’intera amministrazione comunale. Dirigo il Conservatorio Piccinni dallo scorso novembre e una delle figure che ho fortemente voluto al mio fianco è il responsabile dell’orientamento, perché ritengo fondamentale costruire una rete con le scuole a indirizzo musicale per sviluppare un lavoro di integrazione e scambio con il mondo scolastico.

Ho accolto quindi con grande entusiasmo la proposta del Municipio II, nella consapevolezza che il Conservatorio abbia il dovere di fare cultura e trasmetterla al territorio. Per farlo AL meglio dobbiamo guardare innanzitutto ai giovani che studiano musica E che rappresentano il nostro vivaio naturale. Diversamente rischiamo che molti ragazzi di talento perdano un’opportunità straordinaria per il proprio futuro.

Il 6 giugno, quindi, saremo felici di accogliere le studentesse e gli studenti delle scuole del Municipio II nel nostro Auditorium: suonare in un luogo in cui la musica è vissuta professionalmente può rappresentare per loro un grande stimolo e, al tempo stesso, un’importante apertura del Conservatorio verso il territorio e i suoi giovani”.

“La musica è un’arte importantissima – ha commentato Paola Romano – che ci aiuta nei momenti difficili e che, se praticata, ci insegna innanzitutto ad ascoltare gli altri e poi noi stessi, comprendendo il valore della responsabilità individuale all’interno del gruppo e sviluppando competenze artistiche, cognitive e relazionali.

Questo protocollo d’intesa è uno strumento prezioso che può aiutarci a fare sistema e a promuovere uno scambio di conoscenze e competenze all’insegna della cultura musicale.

Ringrazio la presidente Lopez e il direttore Nicodemi per aver costruito questa rete fatta di tempo, impegno e passione, perché ciò che può sembrare piccolo, in realtà è molto grande perché ci consente di rafforzare un territorio mettendo insieme le sue risorse, dagli insegnanti delle scuole a quelli del Conservatorio, non per realizzare una semplice sommatoria, ma una vera moltiplicazione di opportunità.

L’amministrazione comunale sarà al vostro fianco in questo nuovo percorso di crescita culturale”.

“Per l’amministrazione è molto importante diversificare l’offerta culturale sull’intero territorio cittadino, in particolare quella musicale – ha sottolineato Giovanna Iacovone – perché la musica rappresenta un veicolo fondamentale di crescita e valorizzazione delle personalità di ciascuno, soprattutto dei più giovani.

Ringrazio, a nome dell’intera amministrazione, il Conservatorio, che ci sta offrendo un supporto prezioso, dimostrandosi nei fatti un’istituzione aperta e disponibile al dialogo con il territorio.

Crediamo che i luoghi della cultura debbano essere spazi aperti e porosi, capaci di favorire scambio, conoscenza, consapevolezza e convivenza civile. Per questo stiamo lavorando per rafforzare una congiuntura positiva fondata sulla sinergia istituzionale e su azioni innovative nell’interesse della comunità”.

Il protocollo d’intesa delinea un quadro di collaborazione finalizzato a:

• creare e fornire sigle e/o brani musicali inediti ed esclusivi da utilizzare come identità sonora nelle campagne di comunicazione, divulgazione e promozione del Municipio II;

• promuovere attività di divulgazione della cultura musicale, utilizzando la musica come strumento di prevenzione, benessere e inclusione sociale;

• organizzare congiuntamente eventi benefici a sostegno di iniziative del Municipio II, con il coinvolgimento dei musicisti del Conservatorio e degli studenti delle scuole a indirizzo musicale;

• istituire una giornata conclusiva dell’anno scolastico dedicata alle esibizioni non competitive degli studenti delle scuole primarie e secondarie a indirizzo musicale.

L’accordo punta alla promozione, allo sviluppo e alla gestione di progetti rivolti ai giovani del Municipio II, con l’obiettivo di:

• valorizzare i percorsi formativi musicali presenti nelle scuole del territorio;

• offrire agli studenti occasioni di esibizione in contesti qualificati e di alto profilo artistico;

• promuovere la cultura musicale come strumento di crescita educativa, inclusione e partecipazione;

• avviare un percorso strutturato e duraturo di collaborazione tra Municipio, istituzioni scolastiche e realtà di alta formazione musicale;

• consolidare una partnership con una realtà d’eccellenza, punto di riferimento per la diffusione della cultura musicale e per la crescita artistica delle giovani generazioni;

• realizzare la prima edizione della “Festa della Musica del Municipio II”, una rassegna musicale che coinvolga attivamente le scuole a indirizzo musicale del territorio, comprese quelle dotate esclusivamente di ensemble vocali.