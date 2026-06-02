Terremoto di magnitudo 6.1 al largo della costa calabra, avvertito anche a Bari

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Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte al largo della costa tirrenica calabrese. Secondo quanto rilevato dalle stazioni della Rete Sismica Nazionale, il sisma si è verificato alle 00:12 del 2 giugno con epicentro in mare, a circa 20 chilometri dalla costa nord-occidentale della Calabria, nei pressi di Amantea, in provincia di Cosenza.

L’evento sismico è avvenuto a una profondità di circa 250 chilometri, un dato particolarmente significativo che potrebbe aver contribuito alla percezione della scossa in un’area molto ampia del Sud Italia. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Sono in corso le verifiche da parte delle autorità competenti.

La scossa è stata avvertita da numerosi cittadini in diverse zone della Calabria e in alcune regioni limitrofe, generando preoccupazione soprattutto nelle aree più vicine all’epicentro. Alcuni raccontano di aver avvertito la scossa anche a Bari, diverse le segnalazioni, soprattutto sui social dove i cittadini hanno condiviso le proprie preoccupazioni.