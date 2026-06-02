MARTEDì, 02 GIUGNO 2026
Cabtutela.it
89,764 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
89,764 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Terremoto di magnitudo 6.1 al largo della costa calabra, avvertito anche a Bari

Poco dopo la mezzanotte

Pubblicato da: redazione | Mar, 2 Giugno 2026 - 07:34
terremoto-sismografo-3bmeteo-68392
  • 15 sec
Annunci

fal


Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte al largo della costa tirrenica calabrese. Secondo quanto rilevato dalle stazioni della Rete Sismica Nazionale, il sisma si è verificato alle 00:12 del 2 giugno con epicentro in mare, a circa 20 chilometri dalla costa nord-occidentale della Calabria, nei pressi di Amantea, in provincia di Cosenza.

L’evento sismico è avvenuto a una profondità di circa 250 chilometri, un dato particolarmente significativo che potrebbe aver contribuito alla percezione della scossa in un’area molto ampia del Sud Italia. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Sono in corso le verifiche da parte delle autorità competenti.

La scossa è stata avvertita da numerosi cittadini in diverse zone della Calabria e in alcune regioni limitrofe, generando preoccupazione soprattutto nelle aree più vicine all’epicentro. Alcuni raccontano di aver avvertito la scossa anche a Bari, diverse le segnalazioni, soprattutto sui social dove i cittadini hanno condiviso le proprie preoccupazioni.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Acque reflue depurate per irrigare gli...

Utilizzare le acque reflue trattate come risorsa per l'agricoltura e contrastare...
- 2 Giugno 2026
Primo Piano

A Bari Festa della Repubblica tra...

Complici le temperature estive, le giornate di sole e il ponte...
- 2 Giugno 2026
Cronaca

Scoperti a “cannibalizzare” auto rubata: un...

Lo scorso 27 maggio, i Carabinieri del N.O.R. – Sezione Radiomobile...
- 2 Giugno 2026
Primo Piano

Terremoto di magnitudo 6.1 al largo...

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 è stata registrata poco...
- 2 Giugno 2026