L’agenda del fine settimana: gli appuntamenti a Bari dal 29 al 31 maggio

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Cosa fare nel fine settimana? Una selezione di eventi in città a cura della nostra redazione; alcune proposte per farvi vivere appieno l’esperienza barese. Festival, appuntamenti per le famiglie e per gli appassionati di cinema e spettacolo.

EVENTI E MOSTRE



Torna Levante For, la manifestazione che celebra il mondo pop, il fumetto, il gaming e il cosplay, in programma il 30 e 31 maggio nel quartiere fieristico barese e organizzata da Nuova Fiera del Levante. Anche per il 2026 l’evento si conferma come uno dei principali appuntamenti del Sud Italia dedicati alla cultura pop contemporanea, arricchendosi di nuovi ospiti e contenuti che andranno a completare un programma già particolarmente atteso dal pubblico.

Dal 29 maggio al 2 giugno Bari ospiterà “Regioni d’Europa – Mercati Internazionali”, il grande evento itinerante dedicato alle eccellenze enogastronomiche, artigianali e culturali provenienti da tutta Italia e da numerosi Paesi europei. Confcommercio Bari-BAT ha collaborato attivamente alla realizzazione della tappa barese della manifestazione organizzata da FIVA – Federazione Italiana Venditori Ambulanti, riconoscendone il grande valore economico, turistico e sociale per il territorio. Per cinque giorni il centro cittadino si trasformerà in un grande spazio internazionale dedicato ai sapori, alle tradizioni, allo street food, ai prodotti tipici, all’artigianato e alla cultura dei territori, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza immersiva capace di coniugare promozione territoriale, aggregazione e valorizzazione del commercio.

Si svolgerà da sabato 30 maggio al 12 giugno “Visioni Intersezionali”, la rassegna a cura del Tavolo Tecnico LGBTQIA+ del Comune di Bari pensata, durante il mese dedicato al Pride, come spazio pubblico di approfondimento e confronto sulle identità, le lotte e le rivendicazioni della comunità LGBTQIA+. La programmazione partirà sabato 30 maggio, alle ore 17, nella sala consiliare, con un dibattito sul tema Identità e intersezioni e darà il via a cinque appuntamenti distribuiti su tre weekend. La rassegna intende indagare evoluzioni e cambiamenti sociali sul tema attraverso talk tematici, presentazioni di libri, esibizioni artistiche e momenti di dialogo con la cittadinanza. L’obiettivo è costruire un programma capace di tenere insieme approfondimento, linguaggi contemporanei e accessibilità (ogni talk sarà tradotto nella lingua dei segni grazie al supporto di un interprete LIS).

“Il referendum istituzionale e l’assetto della Repubblica”: è questo il tema che il giurista Gaetano Azzariti affronterà nel secondo appuntamento del programma “Abbasso il re! Viva la Repubblica”, dieci lezioni di democrazia promosse dal Comune di Bari e dal comitato provinciale di Bari dell’Anpi, nell’ottantesimo della vittoria della repubblica sulla monarchia. L’appuntamento è venerdì 29 maggio, alle 17.30, nella sala “ex Tesoreria” al Comune di Bari.

Oggi, venerdì 29 maggio si terrà la seconda giornata del festival “Women and the City”, promosso dalla Città Metropolitana di Bari con l’Ufficio della Consigliera di Parità, in collaborazione con il Comune di Bari e il Municipio 1. L’organizzazione è curata dalla Fondazione Torino Città per le Donne+ (TOxD+).

Dopo il successo della prima giornata oggi, per la prima volta, sindache e sindaci, istituzioni e reti territoriali provenienti da tutta Italia si confronteranno su come attivare e realizzare concrete politiche di genere e trasformare i Comuni in laboratori concreti e replicabili di uguaglianza, con dati e risultati misurabili. L’obiettivo è di condividere buone pratiche che già funzionano nei territori, individuare ciò che ancora manca e costruire politiche per l’uguaglianzacapaci di andare oltre i singoli mandati, fino a diventare un modello stabile e replicabile in tutte le amministrazioni italiane di politiche di genere.

VENERDÌ 29 MAGGIO – GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA SECONDA GIORNATA

‍Urbanistica di genere, autonomia finanziaria, città del futuro (ore 15 – 19, Città Metropolitana – Sala Consiliare).

Urbanistica di genere, il presente è la “Città dei 15 minuti”? A partire da questa domanda chiave, la giornalista e scrittrice Claudia de Lillo condurrà il dibattito su come progettare più giuste per tutti e tutte. In dialogo Giovanna Iacovone (Vicesindaca di Bari e Assessora alla Rigenerazione Urbana e Sociale‍), ‍Angela Barbanente (Professoressa presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di Bari), ‍Chiara Belingardi (ricercatrice, docente e organizzatrice del Master “Città di Genere. Metodi e tecniche di pianificazione e progettazione urbana e territoriale” dell’Università di Firenze), ‍Anna Vella (Dirigente Settore Ufficio di Piano e Urban Center – Comune di Bari, Presidente Nazionale Associazione Italiana Donne Ingegnere e Architette), Linda Gustafsson (Gender Equality Officer del Comune di Umeå, Svezia – da remoto).

Il tema della violenza economica, tra le forme più diffuse e meno riconosciute di disuguaglianza, sarà il centro del panel Disuguaglianze invisibili. Soldi, autonomia, conti in sospeso incentrato sull’inclusione finanziaria. Dalla gestione del reddito al ruolo delle istituzioni e del sistema bancario, le ospiti si confronteranno da prospettive diverse per interrogare i meccanismi che regolano l’accesso alle risorse e producono disuguaglianze. Dopo i saluti di ‍Stella Sanseverino (Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Bari), la giornalista Monica D’Ascenzo (Diversity & Inclusion Editor Il Sole 24 Ore, Responsabile Alley-Oop) condurrà il dialogo tra Antonella Rago (Direttrice generale Libera Università Mediterranea LUM), ‍Candida Bussoli (Professoressa ordinaria di Economia degli intermediari finanziari presso Libera Università Mediterranea LUM e Direttrice del Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia) e ‍Giovanna Paladino (Capa della Segreteria Tecnica di Presidenza di Intesa Sanpaolo e Direttrice e Curatrice del Museo del Risparmio).

La medicina di genere sarà il cuore dell’incontro Da Sud a Nord, la città che cura per analizzare come la medicina di genere possa rivoluzionare i servizi, la prevenzione e l’accesso ai trattamenti. La giornalista e scrittrice Claudia de Lillo condurrà il confronto tra istituzioni e ricerca per progettare modelli di cura più equi e aderenti alla realtà quotidiana. Con Leonilde Bonfrate (Professoressa Associata in Medicina Interna presso l’Università San Raffaele di Roma, Consulente presso Malattie del Metabolismo-Nutrizione Clinica-Centro di Ricerca per l’Obesità presso Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico IRCCS “S. De Bellis”) e Luciana Marzella (Responsabile Servizio di Traumatologia della Mano e Microchirurgia dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico IRCCS Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano, Docente Società Italiana di Chirurgia della Mano SICM).

Il festival in libreria (ore 18:30, Libreria Laterza di Via Dante Alighieri) Un’occasione di riflessione su cosa significhi oggi cambiare, o difendere, la nostra Costituzione. A partire dal suo libro La Costituzione a pezzi. come cambiare la nostra Carta restando antifascisti (Bollati Boringhieri, 2025), Anna Mastromarino (Docente di Diritto Pubblico Comparato all’Università di Torino. Membro dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti e dell’Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo) dialogherà con ‍Nicola Grasso (Assessore ai Controlli, alla Legalità, alla Trasparenza e all’Antimafia Sociale del Comune di Bari; Professore di diritto costituzionale presso l’Università del Salento). Un incontro dedicato al ruolo delle costituzioni nelle democrazie contemporanee, per riflettere sulle riforme degli ultimi anni, sulle idee di società che le hanno ispirate e sugli strumenti necessari a comprenderne il significato, la funzione e il valore nel presente.

Abitare il cambiamento tra città, arte e cultura (ore 19 – 21:30, Piazza del Ferrarese) Mentre i confini del mondo si accorciano, la qualità della vita si misura ancora sotto casa. Al centro del panel Città Prossime: dal quartiere al mondo, la sfida di ricostruire comunità partendo dai quartieri e dalle relazioni di prossimità. Condotti da Francesca Angeleri (Corriere della Sera – 27esima Ora) gli e le ospiti si interrogheranno sull’equilibrio tra grandi connessioni internazionali e bisogni concreti, per un’urbanistica che non dimentichi mai l’inclusione e la qualità della vita. Sul palco Cristina Tajani (Economista e Docente al Politecnico di Milano; autrice di Città prossime. Dal quartiere al mondo: Milano e le metropoli globali – Guerini e Associati, 2021), ‍Alessandra Camporota (Assessora del Comune di Modena alla Sicurezza urbana integrata, Polizia locale, Coesione sociale, Politiche di genere, Integrazione e Cittadinanza, Volontariato e Terzo Settore), ‍Lorenza Bonaccorsi (Presidente del Municipio I di Roma), ‍Annamaria Ferretti (giornalista, Presidente Municipio 1 di Bari e Delegata del Sindaco per le Politiche di genere e Pari opportunità nei 5 Municipi di Bari), ‍Gaspare Caliri (co-fondatore di Kilowatt e di Kilowatt Consulting). Con la testimonianza di Matilde Bosio Antisso (fruitrice dei progetti promossi da Kilowatt presso lo spazio delle Serre dei Giardini Margherita di Bologna).

La serata si concluderà con la conferenza-spettacolo Piacere, denaro che vedrà sul palco Antonella Questa (attrice e autrice teatrale, founder della compagnia LaQ-Prod, sviluppa progetti di ricerca scenica su temi sociali e questioni di genere, affiancando all’attività artistica attività di divulgazione) e ‍Azzurra Rinaldi (Economista, Direttrice della School of Gender Economics presso l’Università Unitelma Sapienza e Co-founder e CFO di Equonomics. Ha scritto Soldi, sesso e potere. Come il desiderio muove il mondo (e i mercati) – Rizzoli, 2026). Un’occasione per scardinare i tabù sociali che tengono il mondo femminile lontano dalle due leve del comando, il potere e il piacere, in un’Italia dove il 37% delle donne non possiede un conto corrente. Perché normalizzare il rapporto delle donne col denaro ha l’obiettivo di aumentare non solo il benessere delle donne stesse, ma dell’intera collettività.

Arriva nel cuore di Bari El Mercado Espolòn Tequila, il format che celebra l’incontro tra la cultura messicana e l’anima delle città italiane. Il 29 e 30 maggio, la Masseria Pietra Sole (Strada Scanzano 243) si trasformerà in un grande mercado urbano a cielo aperto, diventando il punto d’incontro tra Messico e Puglia, dove musica, identità e convivialità si fondono in una festa collettiva fatta di suoni, colori e sapori veri.

Domenica 31 maggio si terrà in piazza Massari Il Riciclo dei Ricordi, il popolare mercatino barese di antiquariato, artigianato, collezionismo e vintage. Organizzato dall’associazione Antiquariato Onlus Bari offre esposizioni di oggetti del passato e riuso creativo.

Open Day “Rotta verso Bari”: Giornata promozionale gratuita dedicata all’avvicinamento dei bambini e dei ragazzi agli sport acquatici. Data: Sabato 30 maggio Presso i circoli nautici cittadini aderenti.

Prosegue il percorso di animazione sociale e culturale di Piazza Idea – Liberi spazi di cittadinanza, che trasforma piazza Umberto I e piazza Cesare Battisti in spazi dinamici di incontro, partecipazione e cittadinanza attiva

Venerdì 29 maggio Piazza Cesare Battisti

La Piazza dei Suoni – Laboratorio musicale ed espressivo – ore 16–19 Un laboratorio che trasforma la piazza in uno spazio creativo attraverso musica, narrazione e movimento. A partire da una lettura animata, i partecipanti vivono un’esperienza multisensoriale fatta di ascolto, esplorazione sonora e gioco relazionale, in un contesto inclusivo e partecipativo.

Sabato 30 maggio Piazza Cesare Battisti

Maternità: Colori d’Amore! – ore 10–13 Un incontro esperienziale dedicato a donne in gravidanza, pensato come spazio di ascolto, condivisione e consapevolezza. Attraverso visualizzazioni guidate e un laboratorio artistico su tela, le partecipanti esplorano emozioni e trasformazioni legate alla maternità, valorizzando le proprie risorse interiori.

Visita guidata: Bari Cosmopolita: Bari Vecchia e Murattiano (ENGLISH TOUR) – ore 15–17 Una visita guidata in lingua inglese che unisce il fascino del Borgo Antico all’eleganza del quartiere Murattiano. Un’esperienza immersiva tra storia, architettura e tradizioni locali, pensata per raccontare una Bari aperta, accogliente e internazionale. Partner: Guide and Founder – Free Walking Tour Bari

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