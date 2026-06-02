Bari, incidente sulla tangenziale all’altezza di san Giorgio: traffico bloccato e code chilometriche in direzione Sud

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Un martedì di vera e propria passione per gli automobilisti baresi. Un incidente stradale ha letteralmente paralizzato il traffico sulla strada Statale 16 (Tangenziale di Bari), all’altezza dello svincolo per San Giorgio-Triggiano. Al momento non si conoscono i dettagli del sinistro ma le ripercussioni sulla viabilità cittadina sono state immediate. La tangenziale di Bari è completamente bloccata in direzione Sud e moltissimi automobilisti sono intrappolati all’interno delle proprie auto sotto il sole, segnalando tempi di percorrenza d’inferno, stimati nell’ordine di appena 200 metri percorsi ogni venti minuti.