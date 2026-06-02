Un martedì di vera e propria passione per gli automobilisti baresi. Un incidente stradale ha letteralmente paralizzato il traffico sulla strada Statale 16 (Tangenziale di Bari), all’altezza dello svincolo per San Giorgio-Triggiano. Al momento non si conoscono i dettagli del sinistro ma le ripercussioni sulla viabilità cittadina sono state immediate. La tangenziale di Bari è completamente bloccata in direzione Sud e moltissimi automobilisti sono intrappolati all’interno delle proprie auto sotto il sole, segnalando tempi di percorrenza d’inferno, stimati nell’ordine di appena 200 metri percorsi ogni venti minuti.
Bari, incidente sulla tangenziale all’altezza di san Giorgio: traffico bloccato e code chilometriche in direzione Sud
Circolazione in tilt
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