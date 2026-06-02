MARTEDì, 02 GIUGNO 2026
Cabtutela.it
89,764 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
89,764 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Acque reflue depurate per irrigare gli ulivi, al via in Salento il progetto “Eco Flow”

Obiettivo contrastare gli effetti della siccità

Pubblicato da: redazione | Lun, 1 Giugno 2026 - 14:37
eco flow (1)
  • 3 min
Annunci

fal


Utilizzare le acque reflue trattate come risorsa per l’agricoltura e contrastare gli effetti della siccità. È questo l’obiettivo di ECO FLOW – Environmental Climate Opportunities For Low-impact Options in Wastewater Treatment, il progetto finanziato dal programma Interreg Grecia-Italia 2021-2027 che vede impegnati Acquedotto Pugliese, in qualità di capofila, ARIF Puglia e i partner greci di Arta, Dymaion e Corfù.

L’iniziativa, che dispone di un budget complessivo di 1,58 milioni di euro e avrà una durata di 24 mesi, punta a sviluppare una strategia condivisa tra Italia e Grecia per il riutilizzo delle acque reflue depurate, favorendo lo scambio di competenze, tecnologie e buone pratiche nella gestione sostenibile delle risorse idriche.

Cuore della sperimentazione sarà il depuratore di Gallipoli, dove verranno messi a dimora 30 giovani ulivi forniti da ARIF Puglia. Le piante saranno irrigate utilizzando tre differenti tipologie di acqua: acqua di falda, acqua affinata e acqua sottoposta a trattamenti avanzati. L’obiettivo è valutare gli effetti del riuso delle acque reflue depurate sulle produzioni agricole, con particolare attenzione alle varietà di ulivo resistenti alla Xylella.

“Ritengo che questo progetto abbia un valore particolare perché mira sulla ricerca applicata, soprattutto in un territorio come il Salento, duramente colpito dagli effetti della Xylella”, spiega il direttore generale di ARIF Puglia, Francesco Ferraro. “Oltre all’emergenza fitosanitaria, infatti, la Puglia e il Salento devono fare i conti con una crescente carenza di risorse idriche”.

Secondo Ferraro, la sperimentazione consentirà di raccogliere dati utili sul comportamento delle cultivar resistenti al batterio in relazione alle diverse fonti di approvvigionamento idrico. “Grazie a questa sperimentazione potremo valutare sul campo come diverse fonti idriche influenzino la risposta delle varietà resistenti alla Xylella. Si tratta di un passaggio essenziale per conciliare sostenibilità delle produzioni agricole e salvaguardia dell’ambiente”.

Tra gli obiettivi del progetto vi è anche la tutela delle falde acquifere, sempre più esposte ai fenomeni di intrusione marina e salinizzazione che interessano il territorio salentino. “Questa iniziativa può favorire un cambio di passo significativo, consentendo di valorizzare una risorsa già disponibile, ridurre la pressione sui prelievi dal sottosuolo e contribuire a contrastare l’avanzata dell’intrusione marina e della salinizzazione”, conclude Ferraro. Attraverso ECO FLOW, dunque, il riuso delle acque reflue depurate viene indicato come una possibile risposta alle sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla crescente scarsità d’acqua, con l’obiettivo di rendere più sostenibile e resiliente il comparto agricolo del territorio.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Acque reflue depurate per irrigare gli...

Utilizzare le acque reflue trattate come risorsa per l'agricoltura e contrastare...
- 2 Giugno 2026
Primo Piano

A Bari Festa della Repubblica tra...

Complici le temperature estive, le giornate di sole e il ponte...
- 2 Giugno 2026
Cronaca

Scoperti a “cannibalizzare” auto rubata: un...

Lo scorso 27 maggio, i Carabinieri del N.O.R. – Sezione Radiomobile...
- 2 Giugno 2026
Primo Piano

Terremoto di magnitudo 6.1 al largo...

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 è stata registrata poco...
- 2 Giugno 2026