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Scoperti a “cannibalizzare” auto rubata: un arresto, tre in fuga

Nelle campagne di Bitonto

Pubblicato da: redazione | Mar, 2 Giugno 2026 - 08:14
carabinieri
  • 11 sec
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Lo scorso 27 maggio, i Carabinieri del N.O.R. – Sezione Radiomobile della Compagnia di Modugno, hanno sorpreso quattro individui intenti a “cannibalizzare” un’autovettura – rubata poche ore prima ad Altamura – nelle campagne di una frazione di Bitonto. I militari, prontamente riuscivano a bloccare un giovane di 19 anni, intento a smontare parti del veicolo, mentre parte del gruppo, favorito dall’oscurità, si metteva in fuga nelle campagne circostanti.

 

Sul posto, oltre al veicolo, sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi attrezzi utili allo scasso e tre inibitori di frequenza (cosiddetti jammer), di cui uno attivo sul motore per neutralizzare il tracciamento GPS della vettura. L’arresto del soggetto per riciclaggio in concorso (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa) è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di dimora con limitazioni personali nelle ore notturne.

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