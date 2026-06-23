Bari, al San Paolo pista ciclabile circondata da erba incolta: “Nessuno se ne prende cura”

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Erba incolta, a tratti alta e secca. Così si presenta la zona che circonda la pista ciclabile nei pressi della fermata del treno Cittadella. A denunciarlo sono i cittadini. “Ci sono moltissimi forasacchi – segnala un residente – e addirittura erba alta anche un metro. Ho chiamato la Multiservizi, mi hanno detto che è compito del Municipio contattare loro per ripulire. Stiamo messi male”, conclude. Parole a cui fanno eco quelle di altri, soprattutto padroni di amici a quattro zampe. “L’altro giorno ho dovuto prendere in braccio il mio cane – segnala un cittadino – altrimenti al termine di quel tratto sarei dovuto andare direttamente dal veterinario. E’ vergognoso, ogni anno sempre le solite cose, poi dicono di non segnalare”, conclude.