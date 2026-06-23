Emergenza buche a Bari. La denuncia: “Viale Di Vittorio è una trappola per i conducenti”

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Non si ferma l’ondata di proteste da parte dei baresi sulle condizioni di sicurezza delle strade urbane. L’ultimo grido d’allarme arriva da viale Giuseppe Di Vittorio, dove la presenza di profonde voragini nella carreggiata sta esasperando i conducenti, in particolare nel tratto stradale successivo alla rotonda.

A farsi portavoce del disagio è un cittadino che ha deciso di denunciare pubblicamente lo stato di totale abbandono dell’arteria: “Continuano le segnalazioni sulle buche del manto stradale”, spiega il residente, “e desidero segnalare la presenza di numerose buche profonde lungo viale Giuseppe Di Vittorio, a Bari, in particolare nel tratto successivo alla rotonda. La situazione si è progressivamente aggravata nel corso degli ultimi mesi e, a seguito delle recenti piogge, il manto stradale ha subito un ulteriore deterioramento”.

Le precipitazioni dell’ultimo mese hanno dato il colpo di grazia a un asfalto già logoro, trasformando la via in un percorso a ostacoli imprevedibile. Il rischio non è solo per i mezzi meccanici, ma per l’incolumità stessa delle persone. “Le buche presenti rappresentano un potenziale pericolo per automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni, oltre a poter causare danni ai veicoli”, incalza il cittadino nella sua nota, rimarcando come la stabilità delle due ruote sia fortemente compromessa dal fondo sconnesso. La richiesta finale è un appello diretto a Palazzo di Città e ai tecnici della manutenzione: “Si richiede pertanto un intervento di verifica e ripristino della carreggiata nel più breve tempo possibile”. I residenti della zona chiedono che si passi dalle parole ai fatti con una stesa di asfalto definitiva, prima che la situazione possa degenerare in incidenti ben più gravi.