Bari e il dramma delle ringhiere sul lungomare di Palese: “Luogo abbandonato”

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Ruggine, ringhiere divelte: gli accessi alle spiagge sul lungomare di Palese “fanno acqua da tutte le parti”. A denunciarlo sono i residenti che segnalano le condizioni di una delle ringhiere che permettevano, fino a pochi giorni fa, di accedere in sicurezza ad una piccola caletta. Oggi, le stesse, risultano completamente divelte oltre che arrugginite.

“La ruggine è storia vecchia – denuncia un residente – ma la ringhiera divelta è una cosa nuova. Forse la colpa è del mare, forse è di qualcuno, questo però non cambia il fatto che c’è poco interesse nel fare manutenzione perché se ce ne fosse stata oggi non sarebbe in quelle condizioni. Già qui abbiamo pochi accessi al mare, così diventa pericoloso, oltre che impossibile, per alcuni”, conclude. Già in passato erano state effettuate segnalazioni analoghe anche in zona Santo Spirito. “Non cambia mai nulla” – denuncia un altro residente.