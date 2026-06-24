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Bari, erba incolta e rifiuti ancora a terra in via Cotugno: “Così da un mese, urge intervento”

La denuncia di Fratelli d'Italia

Pubblicato da: redazione | Mer, 24 Giugno 2026 - 09:00
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A oltre un mese dagli interventi di sfalcio dell’erba lungo via Cotugno, i residui vegetali e i rifiuti presenti sull’area non sarebbero stati ancora rimossi. A denunciare la situazione è il consigliere del Municipio 2 di Bari di Fratelli d’Italia, Luigi Intranò, che chiede un intervento urgente da parte degli uffici competenti. Secondo Intranò, una delle principali arterie di accesso alla città si presenta oggi in condizioni di degrado e incuria, con accumuli di erba tagliata e spazzatura che incidono negativamente sul decoro urbano.

“Via Cotugno rappresenta uno dei principali ingressi alla città e dovrebbe essere un vero e proprio biglietto da visita per cittadini e visitatori – afferma il consigliere -. Oggi, invece, ci troviamo di fronte a un’area caratterizzata da sporcizia e mancata manutenzione, con evidenti ripercussioni sull’immagine complessiva del territorio”. L’esponente di Fratelli d’Italia sollecita quindi il completamento delle operazioni di pulizia e il ripristino delle condizioni di decoro dell’area. “È necessario che gli uffici competenti intervengano tempestivamente per rimuovere i residui dello sfalcio e i rifiuti presenti, restituendo dignità a una zona strategica della città”, conclude Intranò.

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