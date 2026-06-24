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Monopoli-Fasano, il nuovo ospedale diventa il cuore del sistema di emergenza per Bari, Brindisi e Taranto

Riunione di coordinamento tra Asl e Regione Puglia

Pubblicato da: redazione | Mer, 24 Giugno 2026 - 16:02
Riunione coordinamento - Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano (3)
  • 2 min
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Prende forma il sistema di emergenza-urgenza che ruoterà attorno al Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. La struttura di contrada Sant’Antonio d’Ascula si candida a diventare lo snodo principale di un modello interprovinciale che coinvolge Bari, Brindisi e Taranto, con l’obiettivo di costruire una rete integrata a supporto reciproco per un vasto bacino d’utenza.
Oggi la Direzione strategica ASL Bari e la Regione Puglia hanno riunito i vertici delle aziende sanitarie e i responsabili 118 per definire i percorsi organizzativi e perfezionare le prospettive di impiego a regime della nuova struttura. Al tavolo hanno partecipato Regione Puglia, Dipartimento Salute, AReSS Puglia, ASL Brindisi, ASL Taranto e i servizi coinvolti: Pronto Soccorso, Centrali operative e Coordinamento 118. Un incontro che arriva dopo il primo assetto organizzativo definito il 15 giugno scorso per la gestione dei pazienti trasportati dai territori di Fasano e Cisternino.
Sul tavolo diversi temi: l’ampliamento delle discipline interessate ai trasferimenti del 118, la programmazione dell’attivazione nel Nuovo Ospedale dei servizi Stroke Unit ed Emodinamica e la loro integrazione nel sistema regionale delle Reti tempo-dipendenti Ictus ed Emergenze Cardiologiche, oltre al potenziamento del percorso del paziente con trauma ortopedico. Restano escluse in questa fase le discipline non tempo-dipendenti.
L’idea di fondo è che il Nuovo Ospedale rappresenti un valore aggiunto per tutte le strutture sanitarie esistenti nelle province viciniori, in particolare sulla direttrice Bari-Brindisi, rafforzando al tempo stesso il rapporto di integrazione tra ospedale e territorio.
Dal punto di vista formale, i prossimi passi porteranno alla costruzione di un protocollo organizzativo e operativo tra le aziende sanitarie e la Regione Puglia, con l’obiettivo di migliorare l’offerta sanitaria in un’area omogenea costituita da territori contigui che già oggi dispone di una struttura ospedaliera capace di ampliare la quantità e la qualità dell’assistenza a livello interprovinciale.

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