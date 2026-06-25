Bari, a Palese nasce il nuovo campo cimiteriale per i bambini mai nati

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Un luogo di raccoglimento e decoro per offrire una degna sepoltura e risposte concrete alla sofferenza delle famiglie colpite dalla perdita di un figlio. Sabato 27 giugno , presso la necropoli dell’ex frazione barese di Palese, si terrà la cerimonia ufficiale di inaugurazione delle nuove aree cimiteriali dedicate ai bambini mai nati, spazi destinati all’accoglimento e al seppellimento dei feti a seguito di aborto, sia esso spontaneo o volontario.

L’appuntamento segna il completamento di una serie di interventi di riqualificazione attesi da tempo. Nei pressi dei campi d’inumazione verrà inoltre collocata e scoperta una statua raffigurante la Beata Vergine Maria dei Bambini non nati, che riceverà la solenne benedizione da parte delle autorità ecclesiastiche invitate a prendere parte alla manifestazione. La cerimonia vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni civili e comunali, un momento che i promotori dell’iniziativa intendono valorizzare per ringraziare l’amministrazione della fiducia accordata e per consolidare una rete di reciproca collaborazione e sensibilizzazione sul valore della vita. L’obiettivo primario dell’intervento, infatti, è restituire una dimensione di profonda “pietas” umana a un’area che, fino a poche settimane fa, versava in uno stato di degrado tale da aumentare il rammarico e lo sconforto dei parenti.

Il restyling e le opere di abbellimento del sito sono stati resi possibili grazie alle autorizzazioni formali rilasciate dagli uffici del Comune di Bari e al sostegno concreto di privati cittadini, mostratisi sensibili al delicato tema del lutto perinatale.