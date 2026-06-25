Bari vecchia, accordo Comune-residenti sulla Ztl: la mappa dei nuovi varchi e dei parcheggi al Castello

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Entreranno in vigore, come stabilito con delibera di giunta, a partire dal 1° luglio 2026, le novità relative alla Zona a Traffico Limitato di Bari vecchia, e, nello specifico, all’area intorno al Castello Svevo e piazzale Mincuzzi. Per diffondere ulteriormente tutte le indicazioni utili e sensibilizzare i cittadini al rispetto delle nuove regole, sono stati posizionati dei banner informativi nei pressi del varco del Castello, che sarà attivo dal prossimo mercoledì. Ieri sera, inoltre, l’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, ha incontrato un gruppo spontaneo di rappresentanti dei residenti del borgo antico, che aveva chiesto un ulteriore confronto per definire gli ultimi passaggi prima dell’entrata in vigore delle modifiche alla ZTL.

“Come dichiarato sin dal principio, il nostro obiettivo era e resta evitare che Bari Vecchia sia invasa dalle auto di coloro che non abitano e non lavorano nel centro storico – ha ribadito l’assessore Scaramuzzi -. Ieri abbiamo incontrato il comitato spontaneo di residenti che ci ha chiesto di intervenire apportando piccole variazioni al piano elaborato. Abbiamo posizionato banner informativi, e nei prossimi giorni si procederà con l’installazione della segnaletica orizzontale e verticale, propedeutica all’entrata in vigore delle novità, a partire da mercoledì prossimo. Monitoreremo con attenzione il funzionamento della nuova ZTL, di modo da potere tracciare un bilancio al termine dell’estate, mantenendo sempre costante e costruttivo il confronto con residenti e commercianti”.

Dal 1° luglio 2026, dunque:

• sarà attivo il varco in zona Castello (piazza Federico II di Svevia ad angolo con piazza Massari). Saranno mantenute due fasce orarie di ingresso nei giorni feriali, dalle ore 9 alle 11, e dalle 16 alle 18, esclusivamente per carico e scarico di mezzi autorizzati;

• l’area parcheggio del piazzale Monsignor Michele Mincuzzi (banchina Santa Chiara) sarà riservata ai soli residenti. Il piazzale diventerà dunque un “parcheggio pertinenziale” dedicato a tutti gli utenti autorizzati, in possesso di pass ZTL e ZSR-D, tutti i giorni h24;

• i posti auto collocati lungo il perimetro del piazzale Mincuzzi diventeranno a pagamento per tutti, con tariffazione oraria esclusivamente nei giorni lavorativi dalle ore 8.30 alle ore 20.30, tranne che per i possessori di pass ZTL e ZSR- D, per cui la sosta sarà gratuita;

• su via Ruggiero il Normanno saranno realizzate due aree destinate al carico e scarico;

• sarà istituita la nuova area pedonale in Strada Arco Basso.

L’avvio della sperimentazione sarà accompagnato dalla presenza anche della Polizia Locale, che vigilerà sul rispetto delle novità.