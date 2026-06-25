Gratta e vinci da 5 milioni a Bari: il biglietto fortunato comprato vicino alla stazione

Annunci

Cinque milioni di euro con un Gratta e Vinci da venti euro. È successo a Bari, dove un biglietto del tagliando “Maxi Miliardario New” acquistato presso il bar e tabaccheria Dea Caffè di via Giuseppe Capruzzi, vicino alla stazione ferroviaria, ha regalato una vincita da capogiro a un fortunato cliente.

La notizia è stata diffusa sui canali ufficiali del Gratta e Vinci e ha iniziato rapidamente a fare il giro del web. L’identità del vincitore non è al momento nota: potrebbe trattarsi di un cliente di passaggio, uno dei tanti che ogni giorno transitano in quella zona ad alta frequentazione, o uno dei tanti turisti che in questi giorni stanno visitando Bari.