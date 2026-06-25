GIOVEDì, 25 GIUGNO 2026
Cabtutela.it
90,328 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
90,328 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, San Girolamo-Fesca nel caos estivo: residenti pronti al sit-in contro la sosta selvaggia

Il Comitato di Quartiere chiede un incontro urgente al Comune

Pubblicato da: redazione | Gio, 25 Giugno 2026 - 18:52
san girolamo
  • 2 min
Annunci

fal


Con l’estate i problemi si moltiplicano. Nel quartiere barese di San Girolamo-Fesca, l’arrivo della stagione balneare porta con sé un carico di disagi che i residenti non riescono più a sopportare. Il Comitato di Quartiere ‘Vivere – La Voce di San Girolamo – Fesca – Marconi’ ha deciso di alzare la voce e denunciare una situazione che definisce ormai insostenibile.
Il problema principale è la sosta selvaggia. Migliaia di bagnanti e visitatori prendono quotidianamente d’assalto le zone costiere, occupando sistematicamente i pochi parcheggi di superficie vicini alle abitazioni e ignorando la segnaletica, arrivando con le auto fin sotto le spiagge e il lungomare. Il tutto nonostante sia disponibile un nuovo parcheggio di scambio, realizzato proprio per decongestionare il traffico, ma che resta in gran parte inutilizzato.
A questo si aggiungono i fuochi d’artificio ogni sera e l’uso del lungomare come corsia per bici, monopattini e moto. Per chi abita nel quartiere significa tornare dal lavoro e non trovare un posto auto, ritrovarsi con le strade bloccate, sopportare inquinamento acustico e atmosferico sotto le finestre, e fare i conti con situazioni di pericolo per i pedoni e di intralcio per i mezzi di soccorso.
I rappresentanti del Comitato hanno tenuto a precisare la propria posizione: «Non siamo contro la frequentazione delle nostre spiagge, che consideriamo una ricchezza. Chiediamo però il rispetto delle regole e della vivibilità dei residenti. È assurdo che i nuovi parcheggi restino vuoti mentre le nostre strade vengono paralizzate dall’inciviltà di chi vuole parcheggiare a due metri dalla sabbia».
Il Comitato chiede ora un incontro urgente con l’Amministrazione Comunale e la Polizia Locale per mettere in campo un piano d’intervento immediato: controlli serrati e sanzioni costanti, intervento del carroattrezzi — mai visto nel quartiere, secondo i residenti, e che la domenica dovrebbe essere fisso vista la situazione — segnaletica più chiara per incentivare l’uso del nuovo parcheggio, e una valutazione su ZTL o pass residenti per le strade più vicine al mare nelle ore di punta.
Il messaggio finale è diretto: se il Comune non risponde, il Comitato è pronto a organizzare un sit-in di protesta.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Bari nella morsa del caldo, bollino...

Prosegue l'ondata di calore su Bari. Il Ministero della Salute conferma...
- 25 Giugno 2026
Dalla città

Bari, San Girolamo-Fesca nel caos estivo:...

Con l'estate i problemi si moltiplicano. Nel quartiere barese di San...
- 25 Giugno 2026
Attualità

Al San Nicola l’ultimo saluto a...

Venerdì 26 giugno, alle 19.45, lo stadio San Nicola aprirà le...
- 25 Giugno 2026
Dalla città

Bari Centrale cambia volto, entrano nel...

Entrano nel vivo i lavori per la realizzazione del nuovo hub...
- 25 Giugno 2026