Bari, San Girolamo-Fesca nel caos estivo: residenti pronti al sit-in contro la sosta selvaggia

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Con l’estate i problemi si moltiplicano. Nel quartiere barese di San Girolamo-Fesca, l’arrivo della stagione balneare porta con sé un carico di disagi che i residenti non riescono più a sopportare. Il Comitato di Quartiere ‘Vivere – La Voce di San Girolamo – Fesca – Marconi’ ha deciso di alzare la voce e denunciare una situazione che definisce ormai insostenibile.

Il problema principale è la sosta selvaggia. Migliaia di bagnanti e visitatori prendono quotidianamente d’assalto le zone costiere, occupando sistematicamente i pochi parcheggi di superficie vicini alle abitazioni e ignorando la segnaletica, arrivando con le auto fin sotto le spiagge e il lungomare. Il tutto nonostante sia disponibile un nuovo parcheggio di scambio, realizzato proprio per decongestionare il traffico, ma che resta in gran parte inutilizzato.

A questo si aggiungono i fuochi d’artificio ogni sera e l’uso del lungomare come corsia per bici, monopattini e moto. Per chi abita nel quartiere significa tornare dal lavoro e non trovare un posto auto, ritrovarsi con le strade bloccate, sopportare inquinamento acustico e atmosferico sotto le finestre, e fare i conti con situazioni di pericolo per i pedoni e di intralcio per i mezzi di soccorso.

I rappresentanti del Comitato hanno tenuto a precisare la propria posizione: «Non siamo contro la frequentazione delle nostre spiagge, che consideriamo una ricchezza. Chiediamo però il rispetto delle regole e della vivibilità dei residenti. È assurdo che i nuovi parcheggi restino vuoti mentre le nostre strade vengono paralizzate dall’inciviltà di chi vuole parcheggiare a due metri dalla sabbia».

Il Comitato chiede ora un incontro urgente con l’Amministrazione Comunale e la Polizia Locale per mettere in campo un piano d’intervento immediato: controlli serrati e sanzioni costanti, intervento del carroattrezzi — mai visto nel quartiere, secondo i residenti, e che la domenica dovrebbe essere fisso vista la situazione — segnaletica più chiara per incentivare l’uso del nuovo parcheggio, e una valutazione su ZTL o pass residenti per le strade più vicine al mare nelle ore di punta.

Il messaggio finale è diretto: se il Comune non risponde, il Comitato è pronto a organizzare un sit-in di protesta.