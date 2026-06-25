Barletta, notte di fuoco e spaccate: esplode bancomat della Ibl e un’auto-ariete abbatte il Lidl

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Una notte di assalti coordinati e violenti ha gettato nel caos la città di Barletta, dove due diverse bande criminali hanno colpito quasi contemporaneamente un istituto di credito e un noto supermercato della periferia. Il doppio raid, sul quale sono ora in corso serrate indagini da parte della Polizia di Stato, ha provocato ingenti danni strutturali e un bottino complessivo ancora in corso di quantificazione.

Il primo colpo è andato in scena intorno alle tre e mezza della scorsa notte in pieno centro, ai danni della filiale dell’istituto di credito Ibl Banca situata in via Imbriani. I malviventi hanno preso di mira lo sportello bancomat provocando due violente esplosioni a brevissima distanza l’una dall’altra. Le detonazioni sono state talmente forti da svegliare i residenti della zona: il vano che ospitava l’erogatore automatico di denaro è andato completamente distrutto e la porta a vetri d’ingresso della banca è stata ridotta in frantumi. I banditi sono riusciti ad asportare la cassa contenente il denaro contante prima di dileguarsi nel nulla. Nonostante i pesanti danni alla sede commerciale, i primi rilievi tecnici hanno escluso problemi di staticità per le abitazioni limitrofe.

Nelle stesse ore, la violenza criminale si è spostata alla periferia della città, lungo via Foggia, dove il punto vendita della catena Lidl è stato oggetto di una violenta spaccata. In questo caso i malviventi hanno utilizzato un’auto come ariete, scagliandola a tutta velocità contro la vetrata d’ingresso del supermercato per aprirsi un varco verso l’interno. Dopo aver guadagnato l’accesso e aver razziato quanto possibile, i ladri sono fuggiti a bordo di un secondo veicolo, abbandonando sul posto l’auto-ariete, risultata rubata. Su entrambi gli episodi gli agenti di polizia stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza cittadine e private per raccogliere elementi utili a identificare i responsabili.