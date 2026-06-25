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Notte di fuoco a Giovinazzo, tre auto avvolte dalle fiamme: sospese le forniture del condominio

L'intervento dei Vigili del Fuoco è durato due ore

Pubblicato da: redazione | Gio, 25 Giugno 2026 - 11:43
giovinazzo incendio
  • 51 sec
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fal


Momenti di grande apprensione e una lunga notte di lavoro per i soccorritori nel comune di Giovinazzo. Intorno all’una della scorsa notte, un violento incendio ha improvvisamente avvolto e distrutto tre autovetture che si trovavano regolarmente parcheggiate in sosta lungo la strada, a ridosso di una palazzina residenziale. Il divampare delle fiamme e il fumo denso hanno immediatamente svegliato i residenti del quartiere. Sul posto sono accorse d’urgenza le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto operare in uno scenario particolarmente delicato a causa della stretta vicinanza delle auto incendiate con le mura del condominio.

Proprio per motivi precauzionali e per garantire l’incolumità dei residenti e dei soccorritori, i tecnici hanno provveduto a interrompere temporaneamente tutte le forniture di energia elettrica, gas e acqua dell’edificio per l’intera durata delle manovre di emergenza. L’intervento di spegnimento e di successivo bonifica della carreggiata è andato avanti per circa due ore, concludendosi con la completa messa in sicurezza dell’area. Fortunatamente, nonostante la violenza del rogo che ha ridotto le vetture a scheletri di lamiera, non si sono registrati feriti o intossicati tra gli inquilini dello stabile. Restano ora da accertare le esatte cause che hanno dato origine alle fiamme: i rilievi tecnici sono affidati agli specialisti del 115 e alle forze dell’ordine per determinare se si sia trattato di un corto circuito o di un atto doloso.

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