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Tragedia sulla Statale 89 nel Foggiano: auto esce di strada muoiono tre trentenni

Tra Foggia e Manfredonia

Pubblicato da: redazione | Ven, 26 Giugno 2026 - 08:04
nuove ambulanze Policlinico Bari (10)
  • 19 sec
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Due uomini e una donna sono morti in un incidente stradale avvenuto sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia.

Per cause in corso di accertamento, l’autovettura su cui viaggiavano è uscita di strada. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Confagriocltura Bari-bati

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