Lavori sulla rete elettrica a Bari: domani distacchi di corrente in otto vie del centro

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Domenica di lavori e possibili disagi sul fronte dell’erogazione elettrica a Bari. Nella giornata di domani, domenica 28 giugno, la società E-Distribuzione effettuerà una serie di interventi programmati di manutenzione straordinaria e potenziamento tecnologico della rete elettrica cittadina. Le operazioni, volte a migliorare l’efficienza e la resilienza delle infrastrutture locali, comporteranno l’interruzione temporanea dell’energia elettrica in diverse importanti strade della città.

La finestra temporale indicata per l’esecuzione delle manovre tecniche va dalle ore 8.00 alle ore 16.00. Tuttavia, l’azienda elettrica precisa che la sospensione della corrente non sarà continua per tutta la giornata: ciascuna utenza sarà interessata dal distacco solo per un breve periodo all’interno di questa fascia oraria, limitatamente al tempo strettamente necessario per consentire agli operai di lavorare in totale sicurezza. La nota tecnica giunge in un momento delicato sul fronte climatico. Nonostante le elevate temperature e le forti ondate di calore che stanno flagellando il territorio barese negli ultimi giorni, non si sono registrate interruzioni significative o prolungate del servizio. Questo dato, secondo i tecnici, conferma la complessiva tenuta della rete elettrica cittadina anche a fronte del massiccio aumento dei consumi legato all’uso massivo dei condizionatori d’aria.

L’elenco ufficiale delle arterie stradali cittadine interessate dai distacchi programmati di domani comprende: via Giovanni Bovio (limitatamente ai civici specificati nei singoli avvisi affissi sul posto), viale Principe Amedeo, via Indipendenza, via Ettore Fieramosca, via Libertà, via Crispi, via Pietro Ravanas e via Fratelli Bandiera.