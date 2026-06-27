Lavori alle condotte, rubinetti a secco a Casamassima: stop all’acqua il 30 giugno

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi funzionali all’esecuzione dei lavori previsti nel Progetto “Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese” – Risanamento Reti 4. Gli interventi riguardano la manutenzione straordinaria di condotte e nodi idrici al servizio dell’abitato di Casamassima.
Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 30 giugno 2026 alle utenze dell’abitato di Casamassima (BA) ricomprese nel perimetro individuato dalle vie: Via Professor Vito Nicola Susca, SS100, Via Conversano.
La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 09:00 con ripristino alle ore 17:00.
Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Al fine di limitare gli eventuali disservizi, Acquedotto Pugliese provvederà alla fornitura integrativa di acqua mediante un’autobotte, che sarà dislocata in:
– Via Botticelli
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.