Ancora un incidente sulla tangenziale, questa volta poco prima dei curvoni di Palese, in direzione Sud. Secondo una prima ricostruzione sarebbero due i veicoli coinvolti, uno, così come si vede in foto, sarebbe finito di traverso occupando l’intera carreggiata. Sul posto la polizia locale. Si registrano rallentamenti e traffico in tilt. Non si registrano feriti.
Bari, incidente poco prima dei curvoni a Palese: traffico in tilt
Ancora in direzione Sud
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