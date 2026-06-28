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Bari, incidente poco prima dei curvoni a Palese: traffico in tilt

Ancora in direzione Sud

Pubblicato da: redazione | Dom, 28 Giugno 2026 - 19:40
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Ancora un incidente sulla tangenziale, questa volta poco prima dei curvoni di Palese, in direzione Sud. Secondo una prima ricostruzione sarebbero due i veicoli coinvolti, uno, così come si vede in foto, sarebbe finito di traverso occupando l’intera carreggiata. Sul posto la polizia locale. Si registrano rallentamenti e traffico in tilt. Non si registrano feriti.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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