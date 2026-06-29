Taranto, motoscafo si schianta sulla diga del porto: soccorsa una famiglia

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Erano le ore tarde di ieri sera quando una motovedetta e un gommone della guardia costiera di Taranto sono usciti in mare dopo una richiesta di aiuto arrivata via radio. A bordo di un motoscafo in vetroresina, finito sugli scogli della diga foranea del porto, c’erano tre persone in stato di shock: padre, madre e figlia.

Il natante si era schiantato sulla diga foranea a protezione delle banchine commerciali, rimanendo completamente issato sugli scogli. I militari hanno raggiunto il punto dell’incidente in pochi minuti e hanno preso in carico i tre familiari, affidandoli poi alle cure del 118.