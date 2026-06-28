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Bari, malore mentre fa footing: morto un uomo

È accaduto nei pressi dell'aereoporto

Pubblicato da: redazione | Dom, 28 Giugno 2026 - 13:26
ambulanza 118 asl
  • 14 sec
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fal


Tragedia nella mattinata di oggi lungo la strada perimetrale dell’aeroporto “Karol Wojtyła” di Bari-Palese, dove un uomo è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre, secondo una prima ricostruzione, stava facendo jogging.

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il runner accasciarsi improvvisamente sull’asfalto. In attesa dell’arrivo dei soccorsi, alcune persone presenti hanno tentato di prestargli le prime cure. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha eseguito le manovre di rianimazione. Ogni tentativo di salvargli la vita si è però rivelato vano e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Per gli accertamenti sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Scientifica, che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento l’ipotesi prevalente è quella di un malore improvviso, ma saranno gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire le cause del decesso.

Confagriocltura Bari-bati

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