Furto nella villa della sindaca di Lecce: rubati gioielli, oro e argenteria

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Furto nella villa della sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone. Il colpo è stato messo a segno nella serata di ieri nell’abitazione della prima cittadina, situata in contrada Torre Mozza, nel quartiere Rudiae, alla periferia della città.

Secondo una prima ricostruzione, al momento dell’irruzione la casa era vuota. A fare la scoperta è stata la stessa sindaca, rientrata in tarda serata, che ha immediatamente dato l’allarme. Stando ai primi accertamenti, ad agire sarebbe stata una banda di professionisti. I malviventi avrebbero infatti manomesso gli hard disk dell’impianto di videosorveglianza prima di introdursi nell’abitazione, così da eludere i controlli.

Il bottino è ancora in fase di quantificazione, ma comprenderebbe argenteria, gioielli e monili in oro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato un primo sopralluogo nella notte e ulteriori accertamenti nella mattinata di oggi. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica del furto e non escludono che i responsabili abbiano monitorato gli spostamenti della sindaca per entrare in azione quando la villa era deserta. Sono in corso le indagini per identificare gli autori del colpo.