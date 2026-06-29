A Valenzano i vigili del fuoco salvano un cavallo di 30 anni che non riusciva ad alzarsi

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Era mezzanotte passata quando i Vigili del Fuoco di Bari si sono trovati a Valenzano, chini accanto a un cavallo di trent’anni che non riusciva più a rialzarsi. L’animale era adagiato su un fianco e ogni tentativo di rimettersi in piedi era risultato vano.

La proprietaria ha spiegato che quella di restare disteso su un lato è una condizione molto grave per un cavallo: gli impedisce persino di alimentarsi. L’animale ha trent’anni, un’età che, per un cavallo, equivale a circa cento anni per un uomo.

I vigili hanno preparato la gruetta, hanno imbragato l’animale con estrema attenzione e lo hanno sollevato con la massima delicatezza. Una volta rimesso in piedi, il cavallo ha ritrovato nuova energia: si è retto sulle zampe, ha ripreso vigore e ha regalato un momento di grande emozione a tutti i presenti. L’intervento si è concluso intorno alle due del mattino.

Non è stato un soccorso spettacolare, né i vigili hanno consultato un prontuario per stabilire se fosse di loro competenza. C’era un essere vivente che aveva bisogno di aiuto, e questo è stato sufficiente.