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Boato all’alba nel Barese, a segno l’ennesimo assalto a bancomat

In corso le indagini per risalire ai responsabili

Pubblicato da: redazione | Mar, 30 Giugno 2026 - 14:17
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  • 14 sec
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Ancora un assalto a bancomat, questa volta a Modugno dove,  l’utilizzo di esplosivo ha gravemente danneggiato uno sportello Atm di un istituto di credito a Modugno. L’episodio si è verificato nelle prime ore della mattinata e ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per verificare la stabilità dell’edificio.

Le squadre del Comando provinciale di Bari sono intervenute intorno alle 6 per effettuare una verifica statica dopo l’effrazione ai danni dello sportello bancomat. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, l’esplosione ha provocato ingenti danni alla struttura dell’istituto di credito: gli infissi sono stati divelti e scaraventati a diversi metri di distanza dal punto in cui erano installati.

Al termine delle verifiche, i Vigili del Fuoco hanno disposto l’interdizione dell’accesso alla banca, in attesa degli ulteriori accertamenti di competenza da parte del Comune. Non si registrano feriti. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.

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