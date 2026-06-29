Bari, passerelle e gazebo per le spiagge libere: il progetto da 50mila euro

Annunci

Passerelle accessibili e gazebo multifunzionali per le spiagge libere di Pane e Pomodoro e San Girolamo. La giunta comunale di Bari ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la valorizzazione dei due arenili, per un importo di 50mila euro, da candidare all’avviso regionale “Mare democratico” (POC Puglia 2021-2027).

L’intervento prevede la realizzazione di un sistema di opere leggere e amovibili. Per entrambe le spiagge è prevista una passerella larga circa 1,10 metri, realizzata con moduli prefabbricati in materiale eco-compatibile, superficie antisdrucciolo e ancoraggio non invasivo, che colleghi gli accessi esistenti alla battigia e consenta il transito in sicurezza di persone con disabilità, anziani, famiglie con passeggini e utenti con ridotta capacità motoria. La struttura sarà completamente rimovibile al termine della stagione balneare.

Su ciascuna spiaggia è previsto anche un gazebo multifunzionale di circa 20 metri quadri, realizzato con elementi modulari in metallo e legno, che fungerà da spazio di accoglienza e punto di riferimento per le persone con esigenze specifiche. Dal gazebo sarà possibile proseguire il percorso fino alla battigia con la sedia Job. La struttura potrà essere dotata di sedute e pannelli informativi multilingue.

A firmare la proposta è l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi: “La candidatura al bando regionale ‘Mare democratico’ si pone in continuità con il percorso intrapreso da tempo, che ha reso le spiagge pubbliche di Pane e Pomodoro e San Girolamo attrattive e confortevoli, come dimostra l’afflusso incredibile registrato ormai ogni giorno da parte di baresi e turisti. A bagni, docce, spogliatoi, locker e salvamento con bagnini, già presenti, ora vogliamo aggiungere ulteriori servizi, nel segno della sostenibilità ambientale, dell’inclusione sociale e della valorizzazione del territorio. La passerella e il gazebo costituiscono, infatti, un sistema integrato di accoglienza e supporto che consente un accesso più agevole alla spiaggia, contribuendo concretamente ad abbattere le barriere architettoniche e a promuovere l’accessibilità universale. Il gazebo, inoltre, costituirà un punto di sosta, protezione e aggregazione sociale, offrendo riparo e condizioni di maggiore comfort durante la permanenza in spiaggia. Abbiamo progettato questo intervento immaginando non solo un miglioramento infrastrutturale delle spiagge, ma un concreto strumento di inclusione, con l’obiettivo di favorire la piena partecipazione a tutte le attività, anche ricreative, legate al mare. Per questo ringrazio i consiglieri comunali e le Commissioni consiliari che si impegnano quotidianamente a segnalare, suggerire e fornire stimoli per avviare nuove progettualità nel segno delle pari opportunità per tutte e tutti”.