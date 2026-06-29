Bari, stasera partono i lavori del Brt su corso Vittorio Emanuele: un mese di cantiere in centro

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Da questa sera corso Vittorio Emanuele diventa un cantiere. Alle 21 prendono il via i lavori per la realizzazione delle infrastrutture del Bus Rapid Transit (BRT), con gli operai impegnati nelle operazioni di scarifica dello strato bituminoso dell’asfalto nel tratto interessato dall’intervento. Il cantiere era stato allestito già nella mattinata di oggi.

Le lavorazioni, della durata stimata di circa un mese, procederanno per tre step, interessando progressivamente coppie di isolati. Gli interventi saranno eseguiti su una semicarreggiata per volta, garantendo sempre la circolazione dei veicoli in entrambi i sensi di marcia sull’altra metà della carreggiata. La scelta del periodo estivo è legata alla riduzione dei flussi di traffico conseguente alla conclusione dell’anno scolastico, così da limitare al massimo i disagi per cittadini e automobilisti. Stesso discorso per l’utilizzo delle ore serali, considerate anche le alte temperature di questi giorni.

Su corso Vittorio Emanuele transiteranno tre delle quattro linee del nuovo sistema BRT: la Rossa, la Blu e la Lilla. Il progetto prevede la realizzazione di due corsie preferenziali riservate esclusivamente ai bus, con un tracciato che si svilupperà in collegamento con lungomare Di Crollalanza, corso Cavour, via Andrea da Bari, piazza Massari e via Quintino Sella. Nel tratto compreso tra l’incrocio con via Andrea da Bari e via Quintino Sella la corsia preferenziale diventerà unica per un solo senso di marcia.

La linea Blu collegherà piazza Aldo Moro con viale di Maratona lungo un percorso di 5,9 chilometri con 15 fermate, con un prolungamento fino alla stazione di Lamasinata tramite la linea Blu Bis. La linea Rossa coprirà circa 7 chilometri tra piazza Aldo Moro e via Aquilino, mentre la linea Lilla unirà piazza Aldo Moro a via Luigi Einaudi.

A spiegare il senso dell’intervento è l’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi: “Le lavorazioni del BRT sono arrivate in centro. Da questa sera vedrete gli operai al lavoro su corso Vittorio Emanuele, nel tratto che va dal lungomare a via Quintino Sella, con tre step di cantiere che interesseranno coppie di isolati. Lavoreremo sempre su una semicarreggiata, mantenendo aperte entrambe le direzioni di marcia sull’altra metà della carreggiata. Le lavorazioni dureranno circa trenta giorni. Abbiamo scelto questo periodo perché nel mese di luglio il traffico è sensibilmente inferiore rispetto agli altri mesi dell’anno. Il BRT rappresenta un tassello fondamentale del nuovo sistema di trasporto pubblico locale che stiamo realizzando. Con l’entrata in esercizio delle linee che attraverseranno corso Vittorio Emanuele verrà meno la necessità delle attuali corsie riservate al trasporto pubblico tradizionale, ad esempio in via Piccinni. Quando il nuovo sistema sarà operativo e i vecchi percorsi del trasporto pubblico saranno disattivati, sarà possibile, ad esempio, ripristinare la doppia sosta su entrambi i lati di via Piccinni, recuperando una parte significativa dei posti auto oggi presenti su corso Vittorio Emanuele nella prima parallela a destra”.