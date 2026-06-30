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Bari baciata dalla luna delle fragole: il doppio allineamento accende la notte sul lungomare

Lo scatto di Paky Cassano cattura lo spettacolo astronomico sopra i monumenti della città

Pubblicato da: redazione | Mar, 30 Giugno 2026 - 09:00
luna fragole
  • 52 sec
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La pietra monumentale di Bari vecchia incontra la magia del cielo notturno in una composizione visiva che sembra sospesa oltre il tempo. E’ ’incantevole la fotografia realizzata dal fotografo Paky Cassano nel cuore del capoluogo pugliese in occasione del suggestivo fenomeno della “Luna delle Fragole”. Uno scatto capace di trasformare lo skyline barese in una scenografia poetica e geometricamente perfetta.

Le immagini catturate dall’obiettivo di Cassano raccontano la spettacolare evoluzione di un doppio allineamento lunare mozzafiato. Il disco pieno e luminoso del nostro satellite è stato prima ripreso in perfetto equilibrio rispetto all’architettura monumentale del Palazzo della Provincia, sul lungomare Nazario Sauro, e successivamente immortalato in asse millimetrico con l’antico campanile della Cattedrale di San Sabino, nel cuore del borgo antico. Il risultato finale mostra una Bari notturna inedita, avvolta nel silenzio e dominata da un gioco cromatico tra la luce naturale del cosmo e la pietra secolare della città. Dietro la bellezza apparente dell’immagine si nasconde però un lunghissimo e rigoroso lavoro di pianificazione scientifica. Lo scatto, infatti, non è frutto di una fortunata coincidenza, ma è stato studiato a tavolino nei minimi dettagli con diversi giorni d’anticipo. Il fotografo ha dovuto analizzare la posizione esatta di stazionamento, calcolare la distanza focale e prevedere la traiettoria orbitale della Luna per ottenere quell’incrocio reale e non artificiale tra la volta celeste e le linee dell’architettura urbana

Confagriocltura Bari-bati

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