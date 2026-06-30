Bari ancora nella morsa del caldo, due giorni da bollino rosso: ma arriva una tregua

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Prosegue l’emergenza caldo nel capoluogo pugliese. Secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, Bari resterà in bollino rosso (livello 3) anche nelle giornate di oggi, martedì 30 giugno e mercoledì 1° luglio, con condizioni meteorologiche considerate a elevato rischio per la salute della popolazione.

Per entrambe le giornate il Ministero ha previsto una temperatura di 33-34 gradi nelle ore centrali, ma il dato più significativo riguarda la temperatura massima percepita, che potrà raggiungere i 36 gradi a causa dell’elevata umidità. Alle 8 del mattino sono attesi rispettivamente 29 e 30 gradi, segno di un caldo persistente anche durante le prime ore della giornata. Il livello 3, il più alto della scala ministeriale, indica un’ondata di calore con effetti che possono interessare non solo anziani, bambini e persone fragili, ma l’intera popolazione, soprattutto se le condizioni si protraggono per più giorni consecutivi.

Una parziale tregua è attesa giovedì 2 luglio, quando il bollettino segnala il passaggio al bollino giallo (livello 1), corrispondente a una fase di pre-allerta. Le temperature dovrebbero scendere leggermente, con 30 gradi previsti nelle ore più calde, 29 gradi al mattino e una temperatura percepita di circa 34 gradi. Per giovedì sono previsti anche possibili rovesci con pioggia e temporale. Le autorità sanitarie raccomandano in ogni caso di limitare le uscite nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente acqua, evitare l’esposizione diretta al sole e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone affette da patologie croniche.

Foto repertorio