Bari, sparatoria a Carbonara. Colpi di arma da fuoco in via De Marinis: un morto

Annunci Quello che inizialmente sembrava un grave atto intimidatorio si è trasformato, nel giro di pochi minuti, in un brutale omicidio di sangue che riaccende l’allarme criminalità nel capoluogo. Un uomo di poco meno di 40 anni è stato ucciso questa mattina a Bari mentre percorreva in bicicletta le strade del quartiere Carbonara. Il violento agguato si è consumato in via De Marinis, una delle arterie principali e più trafficate del rione barese, scatenando il panico tra i passanti e i negozianti della zona che hanno udito distintamente la sequenza dei colpi di arma da fuoco.

La dinamica dell’evento restituisce i contorni di una vera e propria esecuzione in stile mafioso. Secondo quanto si apprende, la vittima è stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco, uno dei quali si è rivelato mortale alla testa, centrandola alla nuca e lasciandola esanime sull’asfalto accanto alla sua bicicletta. Per l’uomo, risultato essere originario della vicina frazione di Ceglie del Campo, sono stati purtroppo inutili i tempestivi soccorsi prestati dal personale sanitario del 118, intervenuto a sirene spiegate: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

L’intera area è stata immediatamente interdetta e transennata dagli agenti della Polizia Locale, che stanno gestendo la viabilità e deviando il traffico per preservare la scena del crimine. Sul posto sono confluite le pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri per avviare le indagini e coordinare le attività di caccia all’uomo.

notizia in aggiornamento