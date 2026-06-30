“Polignano invasa dalle blatte? Falso”. Il sindaco di Polignano: “Disinfestazioni regolari”

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“Allarme igienico-sanitario a Polignano a Mare? Notizia totalmente falsa”. Il sindaco del comune costiero, Vito Carrieri, interviene con decisione per stoppare sul nascere una scia di indiscrezioni e denunce che, nelle ultime ore, stavano delineando un quadro di profondo degrado urbano e di mancata prevenzione sanitaria nella perla del turismo barese. Il caso era scoppiato sui social network a seguito di alcune segnalazioni fotografiche incentrate sulla presunta sporcizia e sulla presenza di blatte nei pressi dei bagni pubblici cittadini. La reazione di Palazzo di Città è stata netta, strutturata su una smentita punto per punto: “Bagni pubblici sporchi e chiusi? Falso. Assenza di disinfestazioni, deblattizzazioni e derattizzazioni? Altrettanto falso”, ha rimarcato Carrieri.

Secondo la ricostruzione dell’amministrazione comunale, i servizi igienici della città vengono costantemente monitorati, mentre i trattamenti contro insetti e roditori si svolgono in modo regolare su tutto il perimetro urbano, rispettando la pianificazione annuale affidata alle ditte competenti. Il primo cittadino non ha nascosto la propria irritazione per il danno d’immagine arrecato alla città nel pieno della stagione estiva: “Negli ultimi giorni circolano notizie che descrivono un’emergenza inesistente, alimentando un’immagine distorta di Polignano. Questo non significa che singole criticità non possano verificarsi, specialmente in estate quando l’aumento delle temperature e dei flussi turistici amplifica i problemi. Ma trasformare un episodio circoscritto in un allarme di massa significa diffondere falsità”.