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Bari, Via Oberdan cambia volto: demoliti gli edifici abbandonati per due nuovi cantieri

Interventi legati al torrente Picone e al Nodo Ferroviario di Bari Sud

Pubblicato da: redazione | Dom, 5 Luglio 2026 - 11:19
Leccese Oberdan
  • 30 sec
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Cambia volto un altro angolo della città di Bari e questa volta a raccontarlo è stato direttamente il sindaco Vito Leccese, che in un video pubblicato sui social ha mostrato i lavori in corso in via Oberdan. Nei giorni scorsi sono stati abbattuti alcuni vecchi fabbricati abbandonati, un passaggio necessario per far partire due interventi di riqualificazione firmati Aqp e Fse.
Il primo cantiere riguarda il progetto del torrente Picone: l’obiettivo è eliminare la commistione tra fogna nera e fogna bianca che, come spiegato dal sindaco, oggi determina spesso l’inibizione della balneazione nello specchio d’acqua di Pane e Pomodoro. Il secondo intervento è invece legato al Nodo Ferroviario di Bari Sud e porterà alla realizzazione di un sottopasso che andrà a sostituire il passaggio a livello tra via Capruzzi e il quartiere Japigia.
Leccese ha precisato che i lavori proseguiranno nei prossimi mesi, con l’intento di evitare ulteriori disagi in una fase già particolarmente intensa di cantieri in città. “Bari si sta trasformando. Servirà ancora un po’ di pazienza, ma questi interventi ci restituiranno una città più moderna e più a misura di cittadino”.

Confagriocltura Bari-bati

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